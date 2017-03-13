به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک از ساعت ۹ صبح امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای همراه با مسئولان کمیته المپیک در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد و پس از حدود سه ساعت و نیم به پایان رسید.

این مجمع در حالی برگزار شد که خبرنگاران تا دو، سه دقیقه پایانی اجازه حضور در محل نشست را پیدا نکردند، به آنها زمانی اجازه ورود در محل برگزاری مجمع داده شد که وزیر ورزش ختم مجمع را اعلام کرد و پس از آن هم طبق برنامه از پیش اعلام شده توسط کمیته المپیک، از سلطانی‌فر تکریم و تقدیر شد!

در این مجمع که الهه احمدی، نجمه خدمتی و حمید سوریان به عنوان نماینده ورزشکاران در آن حضور پیدا کرده بودند و کیانوش رستمی به عنوان چهارمین نماینده ورزشکاران غیبت داشت، چه مسائلی مورد بحث قرار گرفت و چه مصوباتی حاصل شد، مسائلی بود که مورد پرسش خبرنگاران بود اما هیچ‌ یک از اعضای مجمع در رابطه با آن صحبت نکردند؛ حتی محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و یکی از اعضای مجمع در واکنش به پرسش‌های مطرح شده در این زمینه گفت: من صحبت کنم احتمالاً حاشیه درست می‌شود؛ پس صلاح بر این است تا حرفی نزنم.

دیگر اعضای مجمع نیز در رابطه با آنچه در نشست سه ساعت و نیمه آنها گذشت، هیچ صحبتی نکردند و فقط بر این موضوع تأکید داشتند که مشکلی نبود و همه چیز به خوبی گذشت.

در این بین کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک هم بدون اینکه به پرسش خبرنگاران پاسخ دهد، محل مجمع را ترک کرد.

این‌گونه چهل و یکمین مجمع کمیته ملی المپیک طبق ۱۴ دستورالعملی که برای آن تعریف شده بود، برگزار شد و به پایان رسید بدون اینکه ماحصل و خروجی آن مشخص و اعلام شود.