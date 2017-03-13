۹۹۴ تن پرتقال آماده عرضه به بازار شب عید زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر دوشنبه در ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان زنجان به تمهیدات انجام شده در خصوص توزیع کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و سفید و شکر و برنج در استان اشاره کردو افزود: محصولات پروتینی گوشت مرغ منجمد در سردخانه ها موجود است.

وی از توزیع ۴۳ تن گوشت مرغ منجمد از اول اسفند تاکنون به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم ۷ هزار و ۵۰۰ است که نسبت به استان های مجاور پایین تر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: گوشت قرمز منجمد آماده توزیع به قیمت ۲۲ هزار تومان و گوشت قرمز گرم هم به مقدار ۱۴ تن وارد استان شده که به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

جعفری با بیان اینکه در مجموع ۸۰۱ تن برنج در راستای تنظیم بازار در استان توزیع شده است، افزود: در حال حاضر ۹۹۴ تن پرتقال در سردخانه های استان نگهداری می شودو پرتقال های مصری کیفیت دارد و امسال ۴۰۰ تن سیب از باغداران داخلی خریداری و در سردخانه های استان موجود است و این پر تقالها از ترکیه، مصر وارد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان به قیمت سیب در استان اشاره کردو گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی سیب در بازار توزیع می شود و پیش بینی می شود تا سیب شب عید به قیمت ۳ هزار تومان به فروش برسد.

جعفری با بیان اینکه شکر به قیمت ۲ هزار و ۸۸۰ تومان به فروش می رسد، گفت:در مرحله سوم هم برنج هندی به میزان ۵۱ تن توزیع شده و در مرحله نخست ۴۰۰ تن برنج هندی تامین به قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید و در مرحله دوم برنج سفید به قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به میزان ۳۵۰ تن در استان به فروش رسید.