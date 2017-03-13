کنترل های لازم در رابطه با بازار در ایام نوروز انجام شود

گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار افزود: نیاز است مدیران متولی در این مدت در دسترس باشند و اقدامات لازم در رابطه با کنترل بازار و مشکلات احتمالی این حوزه انجام شود.

محنایی خواستار همکاری و تعامل بیشتر میان دستگاه های اجرایی در این مدت شد، و اظهار داشت: در ایام نوروز با گران فروشی روبه رو هستیم و باید حساسیت و کنترل لازم در این رابطه وجود داشته باشد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری تمهیدات لازم در حوزه خدمات بانکی طی نوروز در استان را ضروری دانست، و گفت: آماده به کار بودن تمامی دستگاه های خودپرداز با تجهیز نیاز است.

وی افزود: بانک های استان نسبت به افزایش ظرفیت مبلغ تحویلی خودپرداز های خود تا خروجی ۵۰۰ هزار تومان اقدام کنند.