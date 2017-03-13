  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

کنترل های لازم در رابطه با بازار در ایام نوروز انجام شود

کنترل های لازم در رابطه با بازار در ایام نوروز انجام شود

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کنترل های لازم در رابطه با بازار در ایام عید انجام شود.

گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار افزود: نیاز است مدیران متولی در این مدت در دسترس باشند و اقدامات لازم در رابطه با کنترل بازار و مشکلات احتمالی این حوزه انجام شود.

محنایی خواستار همکاری و  تعامل بیشتر میان دستگاه های اجرایی در این مدت شد، و اظهار داشت: در ایام نوروز با گران فروشی روبه رو هستیم و باید حساسیت و کنترل لازم در این رابطه وجود داشته باشد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری تمهیدات لازم در حوزه خدمات بانکی طی نوروز در استان را ضروری دانست، و گفت: آماده به کار بودن تمامی دستگاه های خودپرداز با تجهیز نیاز است.

وی افزود: بانک های استان  نسبت به افزایش ظرفیت مبلغ تحویلی خودپرداز های خود تا خروجی ۵۰۰ هزار تومان اقدام کنند.

کد مطلب 3931362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها