گامی بلند در راستای خودکفایی درمان سرطان پستان در استان بوشهر

احسان رحمانیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای این جراحی دو روش وجود دارد که بسته به برداشتن کامل غدد لنفاوی زیر بغل یا یک عدد از آنها روش جراحی متفاوت است.
وی تصریح کرد: به کمک پروفسور مجید اسدی یک روز قبل یا صبح روز جراحی، مواد رادیواکتیوی که کاملا بیضرر است را به پستان تزریق کرده و بیمار به اتاق عمل فرستاده میشود که در آنجا با دستگاه گاماپروب مواد رادیواکتیو قابل تشخیص بوده و به ما در شناسایی غده لنفاوی درگیرشده کمک میکند.
این متخصص جراح بیان داشت: پس از شناسایی، غدد لنفاوی درگیر برداشته شده و به آزمایشگاه برای تشخیص فرستاده میشود که در این روش نیازی به برداشتن کامل غدد لنفاوی زیر بغل وجود ندارد که از مزایای آن محسوب میشود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: با انجام این روش نوین، عوارضی که در پی برداشتن کامل غدد لنفاوی برای بیمار اتفاق میافتد مانند ورم دست نیز وجود ندارد که این یکی دیگر از مزایای این روش است.
متخصص جراحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در زمینه جراحی بافت پستان متخصصان جراحی بوشهر میتوانند قسمتی از پستان را به جای همه بافت پستان خارج کنند که به آن جراحی حفط پستان گفته میشود.
وی بیان داشت: هر چند در جراحی حفظ پستان بیمار نیاز به ۱۵ جلسه پرتو درمانی دارد ولی به دلیل حفظ بقیه بافت پستان و عوارض کمتر، این روش از سوی بیماران قابل قبولتر است.
رحمانیان تصریح کرد: البته در تودههای بالای ۵ سانتیمتر، در بیماران باردار، در تودههایی که در چند کانون از پستان وجود دارند و در بیمارانی که در گذشته تحت پرتودرمانی قرار گرفتهاند انجام جراحی حفظ پستان مقدور نمیباشد.
این متخصص افزود: جراحی پستان اگر چه نیاز به ظریف کاری داشته و حساسیتهای بالایی دارد اما برخلاف آنچه عموم تصور میکنند عمل سادهای محسوب میشود.
وی بیان کرد: بیمار پس از ۲۴ ساعت از جراحی از بیمارستان ترخیص شده و مشکل خاصی برای او پیش نمیآید.
متخصص جراحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خانمها در حین بارداری نیز اگر دچار سرطان پستان شوند میتوانند مورد جراحی قرار گرفته و پس از تولد نوزادشان درمان را با پرتو درمانی ادامه دهند.
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