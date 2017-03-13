برگزاری ششمین همایش ملی «مهارت آموزی و اشتغال» در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا انصاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از شناسایی چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش های مهارتی؛ راهبردها و راهکارهای توسعه مهارت آموزی و اشتغال؛ فرهنگ سازی برای گسترش توجه به آموزش های مهارتی؛ فراهم کردن زمینه مشارکت صاحبنظران داخلی و بین المللی در نظام آموزش مهارتی؛ بهبود اثربخشی وکارآیی آموزش های مهارتی؛ تقویت جایگاه آموزش های مهارتی در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ... از جمله اهداف برگزاری ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال است.

وی از برگزاری ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در مرداد ماه ۱۳۹۶ خبر داد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در ایران در محور های مهارت آموزی و توسعه اجتماعی، اشتغال پایدار و کار شایسته با مهارت آموزی، ICT و روش‏های نوین یادگیری در آموزش‏ های مهارتی، مهارت آموزی با مشارکت ذینفعان با رویکرد توسعه اقتصادی و تضمین کیفیت آموزش‏ های فنی و حرفه ای و انطباق با بازار کار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امید است با مشارکت پژوهشگران درون و برون سازمانی بخصوص بخش خصوصی، مشابه سنوات گذشته شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش باشیم، افزود: مهلت ارسال چکیده مقاله ۳۱/۰۱/۱۳۹۶، مهلت ارسال مقاله کامل ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ و زمان برگزاری همایش مرداد ماه سال ۱۳۹۶ است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان تصریح کرد: دبیرخانه همایش دفتر پژوهش وبرنامه ریزی سازمان است و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل به آدرس http://hamayesh.irantvto.ir مراجعه کنند.