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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مدیرکل نوسسازی مدارس بوشهر:

دبستان برکت شهید گنجه شهر آباد تنگستان به بهره‌برداری رسید

دبستان برکت شهید گنجه شهر آباد تنگستان به بهره‌برداری رسید

بوشهر- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: دبستان شش کلاسه شهید گنجه که به همت بنیاد برکت ساخته شد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح مدرسه شش کلاسه برکت شهید کنجه در شهر آباد از توابع شهرستان تنگستا اظهار داشت: در راستای توزیع متوازن امکانات در شهر ها و روستاها اداره کل نوسازی مدارس فعالیت های خوبی را در سال های اخیر ویژه مدارس روستایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این مدرسه به همت خیرین بنیاد برکت ساخته شده است، افزود: این مدرسه دارای متراژ ۵۱۸ متر مربع و هزار و ۷۳۰ متر مربع نیز فضای محوطه‌ای است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر خاطرنشان کرد: این مدرسه شش کلاس دارد و با اعتباری بالغ بر ۸۶۵ میلیون تومان ساخته شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: تا کنون ۲۴ مدرسه که مشتمل بر ۱۳۴ کلاس بوده توسط بانی خیر، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: یکی از کلاس‌های این مدرسه هوشمند است و دانش آموزان می توانند به صورت نوین آموزش ببینند.

کد مطلب 3931380

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