حوزه هنری همدان ۳۳ جلد کتاب در قالب دانشنامه تالیف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدباقر حسینی ظهر دوشنبه در تشریح فعالیت‌های انجام شده در سال ۹۵، تالیف و تدوین ۳۳ جلد کتاب در قالب دانشنامه و پیگیری روند چاپ ۱۵ کتاب تالیف‌شده در سال ۹۴ را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: آغاز استخراج مداخل اعلام و مشاهیر استان همدان در بخش الفبایی دانش‌نامه ز عمده فعالیت‌های این حوزه در سال جاری بوده است که توسط واحد پژوهش و آموزش و با همکاری دیگر واحدها در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: برپایی بیش از ۷۰ نشست خانه پژوهش با حضور پژوهشگران، بیش از ۶۶ نشست کارشناسی و ۴۵۰ نفرساعت مشورت و مصاحبه با افراد و پژوهشگران جوان و پیشکسوت با موضوع دانش‌نامه و برپایی کلاس‌ها و کارگاه‌های مختلف ادبی و هنری با همکاری دیگر واحدهای این نهاد در کنار پیگیری و تولید ۲ کتاب و همکاری در تولید ۳۱ کتاب مرتبط با دیگر واحدها از فعالیت‌های واحد پژوهش و آموزش حوزه هنری استان در سال ۹۵ بوده است.

حسینی ادامه داد: در واحد آفرینش‌های ادبی نیز تولید نخستین آثار در خانه‌ رمان حوزه هنری، نشست‌های مشترک با شاعران و نویسندگان دیگر شهرها، چاپ و رونمایی کتاب «آسمان خانه ما»، «شاید کسی آنسوی باد منتظرم باشد»، مجموعه شعر طنز «واترپلو با ماهی» و مجموعه شعر «جغرافیای چشم‌ها» نیز از اقدامات انجام شده است.

رئیس حوزه هنری استان همدان برپایی ۴۲ نشست در قالب خانه فیلم بلند، خانه فیلم کوتاه وسینما اقتباس را مورد اشاره قرار داد و گفت: برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلم کوتاه، تصویربرداری، فیلمنامه‌نویسی و برپایی هفته فیلم و ساخت مستند، پویانمایی و داستانی از فعالیت‌های واحد هنرهای تصویری این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه هنرهای تجسمی نیز برگزاری ۲۲ نمایشگاه، ۶۰ نشست عمومی و تخصصی در خانه عکاسان، خانه نقاشان، خانه گرافیک، خانه تصویرسازی و خانه حجم و اجرای ورکشاپ‌های مختلف و تولید اثر اصلی ترین فعالیت‌های سال جاری حوزه هنری همدان است.

حسینی ادامه داد: تولید و اجرای نمایش «واگویه‌های علی گندابی» در شهر همدان و اجرا در شهرهای تهران، نجف و کربلا، تولید و اجرای نمایش «به خاطر مروارید» و حضور در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره سراسری بسیج، تولید و اجرای نمایش‌های خیابانی و نمایشنامه‌خوانی و تولید و نگارش ۱۰ نمایشنامه کوتاه رادیویی نیز از فعالیت‌های واحد موسیقی و سرود این حوزه بوده است.

حسینی در ادامه افزود: در بخش فرهنگ و ادبیات پایداری نیز آماده‌سازی و چاپ کتاب‌های «من محمد بروجردی ام، مصاحبه نمی کنم»، «خس بی‌سر و پا» و «من مادر دوم تورجم» و آماده‌سازی کتاب‌هایی با موضوع خاطرات مرتضی فضلعلی، محمدعلی سلطانی و کریم مطهری موید و همچنین آغاز مصاحبه و گردآوری خاطرات محمدجواد هاشمی‌فرا و جمشید ایمانی از فعالان انقلاب و دفاع مقدس در استان در کنار برگزاری برنامه‌های مختلف از فعالیت‌های این حوزه بوده است.