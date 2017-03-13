به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: آمار تلفات جادهای در ۱۰ ماه گذشته امسال ۱۷۳ نفر بود که با توجه به رقم ۱۹۲ نفر در مدت مشابه سال گذشته، در ۱۰ ماه نخست امسال شاهد کاهش ۹.۹ درصدی تلفات جادهای بودیم.
سبحانی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون در هر ۴۶.۶ ساعت، یک نفر جان خود را در جادههای خراسان شمالی ازدستداده است، عنوان کرد: هدفگذاری برای امسال در جهت کاهش آمار تلفات، هفت درصد بود که با تقویت ایمنی جادهها، این شاخص ۹.۹ درصد کاهش پیداکرده است.
وی میزان افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای خراسان شمالی در ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: طی این مدت، ۶ هزار و ۴۸۸ تردد وسیله نقلیه در جادههای خراسان شمالی به ثبت رسیده است.
این مسئول با بیان اینکه ۱۲ درصد از رانندگانی که طی ۱۱ ماه گذشته، در جادههای استان تردد کردند، قوانین و مقررات را رعایت نکردند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ دستگاه دوربین ثبت تخلفات جادهای، تخلفات رانندگی استان را ثبت میکند.
سبحانی از اجرای طرح نوروزی تا ۱۵ فروردین ۹۶ خبر داد و تصریح کرد: طی این مدت گشتهای نامحسوس اداره کل بر ناوگان حملونقل در استان نظارت دارند.
محدودیتهای ترافیکی نوروز ۹۶ در محورهای خراسان شمالی
معاون راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی همچنین محدودیتهای ترافیکی در ایام نوروز ۹۶ در محورهای خراسان شمالی را تشریح کرد.
سبحانی با اشاره به محدودیتهای ترافیکی اعمالشده برای خودروهای سنگین، گفت: از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اسفندماه جاری و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۶ در محور فاروج_جنگل گلستان محدودیت ترافیکی اعمال میشود.
وی تصریح کرد: تردد تریلر، کامیون و کامیونت، غیر از کامیونهای دارای مواد فاسدشدنی و سوخت در روزهای محدودیت ترافیکی، ممنوع خواهد بود.
سبحانی بابیان اینکه محدودیتهای ترافیکی در روزهای تعیینشده از ساعت ۸ لغایت ۲۴ در تمام محورهای اصلی خراسان شمالی اعمال خواهد شد، افزود: همچنین در محور بجنورد_اسفراین نیز در روزهای، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه جاری و ۱۴ فروردین ۹۶، این محدودیت وجود دارد.
معاون راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی افزود: در ۲۶ اسفندماه جاری نیز، محور فاروج تا جنگل گلستان از ساعت ۱۲ تا ۲۲ محدودیتهای ترافیکی اعمال خواهد شد.
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