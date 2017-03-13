بیش از ۵۰ هزار قرص و داروی غیرمجاز در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان، موفق به کشف و ضبط محموله های داروی غیرمجار با بیش از ۵۰ هزار عدد انواع دارو و قرص به ارزش ریال شدند.

کشف بیش از ۴۰ هزارعدد انواع داروی غیرمجاز در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان در همین راستا ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش داروهای غیر مجاز در سطح مبارک شهر از توابع این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سهراب شفقی در ادامه اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی مخفیگاه متهمی که مبادرت به فروش این اقلام غیرمجاز می کرد، شناسایی و پس از کسب مجوز قضایی در یک عملیات غافلگیرانه مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۴۰ هزار و ۴۰۰ عدد انواع داروی قاچاق غیر مجاز کشف شد که برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی اقلام دارویی مکشوفه ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

کشف بیش از ۱۰ هزار عدد انواع قرص های خارجی غیرمجاز در اهر

فرمانده انتظامی شهرستان اهر نیز از کشف انواع قرص های خارجی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش قرص های غیر مجاز توسط فردی در شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ یونس منفرد تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپو و خرید و فروش قرص های غیر مجاز شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از آن تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۰ عدد قرص های غیر مجاز کشف و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

وی ضمن قدردانی از تعامل خوب مردم با پلیس تصریح کرد : اقدامات مقابله ای با پدیده شوم قاچاق همه جانبه بوده و به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار داشته و از شهروندان تقاضا می شود هر گونه ناهنجاری و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.