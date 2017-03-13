به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز شهید در بوشهر اظهار داشت: در رابطه با چهارشنبه آخر سال نیروی انتظامی استان برای مقابله با افراد مخل امنیت عمومی در سطح جامعه در آماده باش کامل قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مقابله با حوادث چهارشنبه سوری از ابتدای امسال در استان برنامه‌هایی در دستور کار داشتیم، افزود: در این راستا از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۲ هزار ۴۶۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان بوشهر کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین یک هزار و ۹۷۷ دستگاه خودرو سنگین و شوتی در استان بوشهر امسال متوقف شده است.

وی گفت: پرونده‌های تشکیل شده در سال جاری در ارتباط با کالای قاچاق نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است.

عباس زاده بیان کرد: در بخش تصادف‌های منجر به فوت آمار تصادف‌ها در مقایسه با سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: در حوزه جرائم سایبری استان از ابتدای سال تاکنون ۳۰۷ مورد جرائم سایبری گزارش شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای تعطیلات نوروزی ۷۵ نقطه استان از جمله ساحل و تفرج‌گاه‌ها ایستگاه‌های موقت پلیس مستقر می‌شود و در این راستا استان بوشهر همچون گذشته با امنیت ونظم کاملی پذیرای مسافران نوروزی خواهد بود.

وی تاکید کرد: اجرای موسیقی زنده در گشت‌های دریایی ممنوع اعلام شده و در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز برای نقاط حادثه خیز استان گشت های ترافیکی ویژه ای پیش بینی شده است.

عباس زاده بیان کرد: در بخش کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون چهار میلیون و۲۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته و ۲ هزار ۸۰۰ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان کرد: در استان بوشهر در وقوع جرائم خشن امسال در مقایسه با سال گذشته هفت درصد کاهش داشته‌ایم.