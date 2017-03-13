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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار عنوان کرد:

توزیع ۱۹ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی شهرستان بهار

توزیع ۱۹ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی شهرستان بهار

بهار - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: امسال توزیع سوخت بخش کشاورزی در شهرستان بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته و ۱۹ میلیون لیتر سوخت توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی همدان، هوشنگ کرمی از توزیع بیش از ۱۹ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی در سال‌جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال توزیع سوخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به میزان بارندگی شهرستان بهار طی سال‌جاری افزود: از ابتدای سال زراعی جاری میزان بارندگی در شهرستان بهار به مقدار ۱۷۹ میلیمتر رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار ادامه داد: بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان بهار ۱۰ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه به جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات بخش مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان بهار اشاره کرد و ادامه داد: امسال ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی شامل تسهیلات مکانیزاسیون، رونق تولید، صندوق توسعه ملی ۹۵ و سرمایه در گردش محصولات زراعی و باغی جذب شده است.

کد مطلب 3931393

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