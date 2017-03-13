جریمه ۳۸ میلیارد ریالی متخلفان درکشیک نوروزی تعزیرات خراسان جنوبی

منصور انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح کشیک نوروزی در استان، اظهار داشت: این طرح از ۲۸ بهمن ماه در استان آغاز و تا ۱۴ فروردین نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت کشیک ثابت در شهرستان های بیرجند، نهبندان، فردوس، طبس و قاین، بیان کرد: علاوه بر این در طول مدت اجرای طرح شعب سیار این اداره کل در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده ها در مرکز استان فعال خواهند بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح کشیک های ثابت و سیار این اداره کل همراه با بازرسین سازمان صنعت و معدن، اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی نظارت بر واحدهای خدماتی و صنفی را انجام خواهند داد.

رسدگی به ۱۹۰ پرونده تخلف

انصاری ادامه داد: در این طرح تمامی واحدهای صنفی، خدماتی، دفار مسافرتی، پایانه های مسافرتری، مراکز اقامتی و ... رصد خواهند شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح تا تاریخ ۲۱ اسفندماه جاری بالغ بر ۱۹۷ بازرسی مشترک در قالب ۶۰ اکیپ گشت های مشترک را انجام داده اند، عنوان داشت: در این مدت ۱۹۰ پرونده تخلف رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی همچنین به مختومه شدن ۱۶۳ پرونده طی این مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال جریمه برای متخلفان صادر شده است.

انصاری اضافه کرد: این پرونده ها در زمینه های مختلف گران فروشی، عدم درج قیمت و قاچاق کالا بوده است.