ایمن سازی خوابگاه های دانشجویی در سال ۹۶/ راه اندازی اتاق تندرستی

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر، صبح امروز در نشست خبری که در محل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برگزار شد گزارشی از عملکرد این صندوق در سال ۹۵ ارائه کرد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان به گواه هیئت امنا و نهادهای نظارتی در سال جاری، در راستای ارتقاء خدمت رسانی یک تحول در دانشگاه ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ به ۱۰۰ درصد دانشجویان متقاضی واجد شرایط برای انواع مختلف وام های دانشجویی پاسخ گفتیم به جز وام شهریه که به علت یک سری مشکلاتی که وجود داشت سعی کردیم بیشتر درخواست های این وام را از طریق درآمدهای اختصاصی پوشش دهیم ولی سایر وام ها که شامل ۲۱ نوع وام دانشجویی می شود را ۱۰۰ درصد پوشش دادیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان به وام ویژه دکتری اشاره کرد و گفت: از مهرماه وام ویژه دکتری عملیاتی شد به هر دانشجوی روزانه غیر بورسیه و یا بورسیه های جایابی نشده این وام تعلق گرفت به طوری که به رشته هایی که کاربردی بودند ماهانه ۷۵۰ هزار تومان و به سایر رشته ها، ۶۵۰ هزار تومان ماهانه ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله اول واریزی وام ویژه دکتری، ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو ثبت نام کردند که بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان واریز کردیم و در مرحله دوم ۱۴ هزار دانشجو ثبت نام کردند که حدود ۳۰ میلیارد تومان در این دوره پرداخت شد به طور کلی در سال جاری ۶۰ میلیارد تومان برای وام ویژه دکتری، پرداخت شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: ۳۱۰ میلیارد تومان برای وام ویژه دکتری برای سال آینده در نظر گرفته ایم که به دانشجویان دکتری روزانه غیر بورسیه و دانشجویان بورسیه جایابی نشده ارایه می شود.

وی تصریح کرد: با حمایت سازمان برنامه و بودجه و اعتباری که صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته است و مذاکره ای که با یک بانک عامل داشته ایم، اول ماه خرداد سال آینده، اولین واریزی، وام ویژه دکتری را خواهیم داشت.

یزدان مهر تاکید کرد: امسال ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی به ۱۰۰ اتاق تندرستی و سلامت مجهز می شوند که تاکنون این اتاقها در ۷۴ دانشگاه تجهیز شده و تا پایان سال، مابقی دانشگاه ها تجهیز خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتبار مناسبی را به سلف سرویس های دانشگاهها اختصاص دادیم و آشپزخانه بخش عمده ای از دانشگاه ها، از سنتی به صنعتی تبدیل شد، رستوران های آزاد دانشجویی در برخی از دانشگاه ها ایجاد شد که با استقبال خوبی از دانشجویان مواجه شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: در سال جاری ۶۴ خوابگاه رتبه پنج به سطح بالاتر ارتقاء یافتند و برنامه ما این است که در سال آینده خوابگاه های رتبه چهار را به سطح بالاتری ارتقاء دهیم و همچنین برنامه ریزی ویژه ای برای ایمن سازی خوابگاه ها در سال آینده خواهیم داشت.

وی در ادامه به درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان اشاره کرد و گفت: با مدیریت سپرده ها و درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم و وصول مطالبات صورت گرفته سال ۹۵، درآمد صندوق رفاه براساس مصوبه هیئت امناء ۲۶۰ میلیارد تومان بود که درآمد ما اکنون به مرز ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

یزدان مهر تصریح کرد: طی دو سال گذشته، مدیریتمان براساس مدیریت مشارکتی مبنی بر دانایی بود و تعامل موثری با دانشگاه ها و معاونین دانشجویی، رسانه ها، دولت و مجلس داشتیم تا مدیریت بهتری داشته باشیم. رئیس صندوق رفاه دانشجویان تاکنون طی این دو سال گذشته از ۱۲۰ دانشگاه، بازدید داشته و کارشناسان و مدیران این سازمان، ۸۰۰ بازدید از دانشگاه ها داشته اند که باعث شده از نزدیک با مسائل و مشکلات دانشگاه ها آشنا شده و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: همچنین شورای رصدی ایجاد شده است که به وسیله آن قبل از اینکه تنشی در دانشگاه ایجاد شود، رصد و بررسی می شود و با حمایت به موقع، آرامش در دانشگاه ها حاکم می شود.

وی همچنین به زیرساخت های IT اشاره کرد و گفت: با توجه به ارتقاء پهنای باندی که در سال جاری داشته ایم، بازدیدها از ۵۰۰ مراجعه در روز به ۱۰ هزار مراجعه در روز رسیده است.

یزدان مهر در بخش دیگری از سخنان خود به خوابگاه های غیر دولتی اشاره کرد واظهار داشت: با دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی که از سوی وزیر علوم ابلاغ شد، اکنون در ۳۱ استان شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی ایجاد شده است که بر این خوابگاه ها نظارت داشته و باعث می شوند مشکلات این خوابگاه ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: هر خوابگاهی که از شورای نظارت و ارزیابی، خوابگاه های غیردولتی مجوز نداشته باشد، غیر قانونی محسوب شده و به اداره اماکن برای پلمپ معرفی می شود.