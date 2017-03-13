پرونده حادثه قطار هفت خوان به ایستگاه پایتخت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حیدر آسیابی در ادامه اطلاع رسانی از روند رسیدگی های صورت گرفته در خصوص حادثه قطار در هفت خوان سمنان، صبح امروز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از صدور قرار عدم صلاحیت در این پرونده خبر داد.

وی گفت: بدنبال وصول گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم نسبت به برخی از مقامات مربوط در ارتباط با سانحه برخورد قطار در هفت خوان سمنان و بنا به الزام قانونی مبنی بر رسیدگی به اتهام مقام های مذکور در دادسرای پایتخت، قرار عدم صلاحیت در این پرونده صادر شده است.

دادستان مرکز استان سمنان گفت: پرونده حادثه قطار با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت ادامه رسیدگی نزد دادستان تهران ارسال شده است.