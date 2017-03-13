انتقاد از شیوه مصرف انرژی در کشور/تا سال ۱۴۰۵ واردکننده می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کیاست در نشستی خبری با انتقاد از شیوه مصرف انرژی در ایران، گفت: متاسفانه هنوز شیوه مصرف درست انرژی و منابع طبیعی را ایرانیان نیاموخته اند بنابراین مسئولان باید برای تغییر فرهنگ و رویکردها در جامعه اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز رسیدن به مرحله بحرانی برای مردم قابلدرک نیست درحالیکه این اتفاق با توجه به روند مصرف انرژی و منابع در کشور، دور از انتظار نیست، افزود: اگر بر همین منوال جلو برویم، تا سال ۱۴۰۵ به یکی از واردکنندگان عمده انرژی در جهان تبدیل خواهیم شد.
عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی با اعلام اینکه در حال حاضر مصرف انرژی و سایر منابع ازجمله آب در ایران کمتر از کشورهایی چون، کانادا، چین و آمریکا است، افزود: اما در این کشورها درآمد بالا و تولید ناخالص داخلی قابلتوجهی وجود دارد درحالیکه در ایران از ثروت و سرمایه موجود خرج کرده و چند برابر تولید، مصرف میکنیم.
کیاست ادامه داد: استفاده از تجهیزات قدیمی که مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال قبل بوده و در کشورهای سازنده، منسوخ شدهاند، حضور افراد غیرحرفهای در صنعت ساختمان که از اصول و استانداردهای این بخش اطلاعی ندارند، استفاده از نوع معماری که با اقلیم ایران سازگار نیست و بیتوجهی مسئولان نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث ۱۹ که چندین سال از تصویب آن میگذرد اما همچنان الزام اجرایی ندارد و موضوعاتی ازایندست ازجمله چالشهای بخش صنعت ساختمان است.
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی با اعلام اینکه اگر بتوانیم از تجهیزات و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بهروز استفاده کنیم تا ۸۰ درصد امکان حفظ انرژی فراهم میشود، اظهار داشت: این انجمن سعی کرده در برنامه ششم توسعه، شاخص های مصرف بهینه گنجانده شود.
وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در ساختمانها و سایر بخشها ازجمله نیروگاهها، هم مردم و هم دستگاههای حاکمیتی و نظارتی باید فعالانه وارد عمل شوند، گفت: در حال حاضر راندمان مصرف انرژی در نیروگاهها وضعیت بدی دارد.
کیاست با اشاره به اینکه متاسفانه اجازه سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده نمیشود، گفت: از طرف دیگر ایران به دلیل داشتن ظرفیت بالا در استفاده از انرژیهای نو بهراحتی میتواند، استفاده از سوختهای فسیلی را کنار بگذارد اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که البته به مطالعه و بررسیهای بیشتری نیاز دارد، این است که به دلیل مزیت وجود گاز در کشور، بهجای اینکه گاز را بهطور عمومی مصرف کنیم، آن را در اختیار نیروگاهها قرار دهیم تا اقدام به تولید برق ارزانتر کنند. این روش میتواند به مصرف بهینه انرژی هم منجر شود.
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