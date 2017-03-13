بهره برداری از ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی تا شهریور ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در مراسم کلنگ زنی بیمارستان سطح ۳ سرطان برکت امام حسین(ع)، افزود: این بیمارستان با ۱٨۷ میلیارد تومان هزینه ظرف ۲ سال افتتاح می شود.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام قول ساخت ۱۰ بیمارستان را داده است که تاکنون ۴ مورد از آن به بهره برداری رسیده و مابقی درحال ساخت است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: این ستاد ۳ نوع خدمت به بیماران سرطانی ارائه می دهد که در همین راستادر سال ۹۵ مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان در بخش دارو به بیماران کمک شده است.

وی افزود: همچنین ۵۰ هزار نسخه بیماران سرطانی از سوی ستاد پرداخت شده است.

مخبر با اشاره به کلنگزنی ساخت بیمارستان جامع برکت امام حسین گفت: یک بیمارستان جامع سرطان هم در غرب تهران احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فوق تخصصی سرطان برکتِ امام حسین(ع) در ده طبقه و در زمینی به مساحت ۲۱ هزار متر مربع ساخته می‌شود. زمان ساخت این بیمارستان دو سال تخمین زده شده و برای ساخت آن قرار است حدود ۲۰۰ میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) هزینه شود.

این بیمارستان از بالاترین سطح تجهیزات تشخیصی و درمان برخوردار و تکمیل کننده مراکز سطح یک و ۲ سرطان خواهد بود. بیمارستان پنج اتاق عمل خواهد داشت و ۶ دستگاه شتاب دهنده برای آنها طراحی شده است. مرکز ۱۲۰ تختخوابیِ فوق‌تخصصی سرطانِ برکتِ امام حسین(ع) توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ساخته و تجهیز می شود و بهره‌برداری از آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود.

بر اساس تفاهمنامه ۶ ماه پیش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، نمونه دیگری از این مرکز نیز با همین سطح از امکانات تشخیصی و درمان، در غرب تهران و در مجاورت بیمارستان بزرگ برکت ساخته خواهد شد. لازم به توضیح است علاوه بر این، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) ساخت ۱۱ بیمارستان را نیز از طریق بنیاد برکت در مناطق محروم کشور در دست اقدام دارد که ۴ بیمارستان تکمیل و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.