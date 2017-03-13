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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد؛

بهره برداری از ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی تا شهریور ۹۶

بهره برداری از ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی تا شهریور ۹۶

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، گفت: ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی در قالب ۱۰ بیمارستان با مشارکت بنیاد برکت تا شهریور ۹۶ به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد مخبر در مراسم کلنگ زنی بیمارستان سطح ۳ سرطان برکت امام حسین(ع)، افزود: این بیمارستان با ۱٨۷ میلیارد تومان هزینه ظرف ۲ سال افتتاح می شود.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام قول ساخت ۱۰ بیمارستان را داده است که تاکنون ۴ مورد از آن به بهره برداری رسیده و مابقی درحال ساخت است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: این ستاد ۳ نوع خدمت به بیماران سرطانی ارائه می دهد که در همین راستادر سال ۹۵ مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان در بخش دارو به بیماران کمک شده است.

وی افزود: همچنین ۵۰ هزار نسخه بیماران سرطانی از سوی ستاد پرداخت شده است.

مخبر با اشاره به کلنگزنی ساخت بیمارستان جامع برکت امام حسین گفت: یک بیمارستان جامع سرطان هم در غرب تهران احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فوق تخصصی سرطان برکتِ امام حسین(ع) در ده طبقه و در زمینی به مساحت ۲۱ هزار متر مربع ساخته می‌شود. زمان ساخت این بیمارستان دو سال تخمین زده شده و برای ساخت آن قرار است حدود ۲۰۰ میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) هزینه شود. 

این بیمارستان از بالاترین سطح تجهیزات تشخیصی و درمان برخوردار و تکمیل کننده مراکز سطح یک و ۲ سرطان خواهد بود. بیمارستان پنج اتاق عمل خواهد داشت و ۶ دستگاه شتاب دهنده برای آنها طراحی شده است. مرکز ۱۲۰ تختخوابیِ فوق‌تخصصی سرطانِ برکتِ امام حسین(ع)  توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ساخته و تجهیز می شود و بهره‌برداری از آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود.

بر اساس تفاهمنامه ۶ ماه پیش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، نمونه دیگری از این مرکز نیز با همین سطح از امکانات تشخیصی و درمان، در غرب تهران و در مجاورت بیمارستان بزرگ برکت ساخته خواهد شد. لازم به توضیح است علاوه بر این، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) ساخت ۱۱ بیمارستان را نیز از طریق بنیاد برکت در مناطق محروم کشور در دست اقدام دارد که ۴ بیمارستان تکمیل و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

کد مطلب 3931407

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