سه فوتی و دو مصدوم آخرین آمار آتش سوزی صبح امروز مشهد

رضا وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت مصدومان و کشته شدگان حادثه آتش سوزی صبح امروز در مشهد اشاره و اظهارکرد: در این حادثه متاسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی در خصوص تعداد مصدومان این حادثه بیان کرد: برخی از مصدومان به صورت سرپایی مداوا شده اند و نهایتا ۲ مصدوم که دارای جراحات بیشتری بودند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شده و هم اکنون تحت درمان قرار دارند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وضعیت ۲۰ مصدوم اعلام شده این حادثه در رسانه ها گفت: این عدد را تایید نمی کنیم و زیرا گزارش های ثبت شده در سیستم اورژانس، تنها دو مصدوم این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شده اند.