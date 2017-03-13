  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سه فوتی و دو مصدوم آخرین آمار آتش سوزی صبح امروز مشهد

سه فوتی و دو مصدوم آخرین آمار آتش سوزی صبح امروز مشهد

مشهد- مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از افزایش کشته های حادثه آتش سوزی صبح امروز در مشهد به سه نفر خبر داد.

رضا وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت مصدومان و کشته شدگان حادثه آتش سوزی صبح امروز در مشهد اشاره و اظهارکرد: در این حادثه متاسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی در خصوص تعداد مصدومان این حادثه بیان کرد: برخی از مصدومان به صورت سرپایی مداوا شده اند و نهایتا ۲ مصدوم که دارای جراحات بیشتری بودند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شده و هم اکنون تحت درمان قرار دارند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وضعیت ۲۰ مصدوم اعلام شده این حادثه در رسانه ها گفت: این عدد را تایید نمی کنیم و زیرا گزارش های ثبت شده در سیستم اورژانس، تنها دو مصدوم این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شده اند.

کد مطلب 3931409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها