وحیدرضا خامسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۲۵ اسفندماه تا آخر نوروز نظارت بر فرآوردههای خام دامی آغاز شد.
وی بیان داشت: بازرسین بهداشتی در قالب ۴۰ اکیپ سیار و ثابت روزانه در سطح شهرستانهای استان نظارت و بازرسی انجام میدهند.
سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی استان اصفهان تصریح کرد: با نظارت بهداشتی بر چرخه تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی، بهداشت و سلامت این محصولات را تضمین می کنیم و با موارد تخلف بهداشتی در این زمینه مطابق مقررات برخورد می شود.
وی ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر خرید انواع فرآوردههای خام دامی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، آبزیان و تخم مرغ به صورت بسته بندی اعلام کرد: مصرف کنندگان حتما به مندرجات بستهها به ویژه تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، شرایط نگهداری و پروانه بهداشتی بهرهبرداری از اداره کل دامپزشکی استان دقت کنند و هرگونه سوال یا تخلفی در زمینه فرآوردههای خام دامی را با شماره ۱۵۱۲ در میان بگذارند.
خامسی به استقرار بیش از ۳۰ نفر کارشناس بهداشت فرآروردههای خام دامی در مراکز عمده عرضه فرآوردهها، بازارهای روز و فروشگاه های معتبر اشاره کرد و اظهار داشت: شهروندان میتوانند اطلاعات و راهنمایی های ضروری در زمینه فرآوردههای خام دامی را به صورت حضوری از این کارشناسان دریافت کنند.
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