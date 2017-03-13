تفکر بسیجی به الگویی برای مقابله با ظالمان در جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی ظهر امروز در دومین جلسه مجمع بسیج استان که در سالن بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: بسیج واژه ای مقدس است و هر چه ارتباط ما با نهادهای مقدس بیشتر بایشد می توانیم با خیال راحت حرکت کنیم و خداوند متعال در موارد فراوانی تاکید کرده که در مسیری حرکت کنید که مسیر درست باشد، شجره طیبه بسیج یکی از مسیرهایی است که مسیری درست است.

وی بیان کرد: انسان های بزرگ همواره برای خدا کار می کنند، تفکر و روحیه بسیجی تنها منحصر در ایران نیست تفکر بسیج در همه دنیا ریشه گسترانیده است و اگر داعش به عقب رانده شده بوسیله همین تفکر بسیجی بوده و زمین گیر شدن اسرائیل بخاطر این بوده که جوانان بسیجی باهم متحد شدند و آنها را به عقب راندند.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: در سوریه هم تا وقتی که ارتش این کشور تنها بود کاری از پیش نمی برد اما از زمانی که بسیج مردمی شروع شد ارتش جان گرفت و توانستند مخالفان را بیرون کنند.

وی گفت: در سوریه ۸۰ گروه مخالف وجود دارد که از طرف کشورهای غربی حمایت می شوند که شکست آنها سبب دسپاچگی این کشورها می شود اما اکثر حرکت های مردمی که حتی در غرب و اروپا شکل می گیرد از الگو و تفکر بسیجی الگوگیری می کند.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: هر شرایطی که برای کشور پیش بیاید بسیج می تواند حضور جدی داشته باشد و این در کشور ما به عینه تجربه شده که حضور بسیج همواره راهگشا بوده است.

وی با بیان اینکه بسیجی بودن به طایفه یا شغل خاصی اختصاص ندارد، اظهار داشت: بسیج متعلق به اقشار است و تفکر بسیجی در دنیا بسیار ارزشمند است کارهای توسعه ای ارزشمندی توسط سپاه و بسیج انجام شده است اما توان و ظرفیت بیش از اقدامات انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: انقلاب اسلامی یک تفکر است و نیروهایی برای دفاع از این تفکر باید وجود داشته باشند که هر چه می توانند خود را قدرتمند کنند و دشمنان را شکست دهند، رئیس جمهور آمریکا چندی پیش می خواست نام سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد اما اسرائیلی ها که بر این امر واقف بودند که توان مقابله با ایران را ندارند و سپاه می تواند اسرائیل را با خاک یکسان کند مانع این کار شدند و این ممانعت نشانه ترس آنها است بسیج باید همه مردم جهان را نجات دهد و این کار با حضور همیشگی در میدان شدنی است و زمینه های آن فراهم شده است.

وی گفت: شجاعت، صلابت و استقامت از ویژگی ها بسیج است و ملت ایران هیچگاه از تهدیدهای غربی ها نمی ترسد و اگر اسرائیل کوچکترین خطایی انجام دهد تل آویو را با خاک یکسان می کنیم تا زمانیکه تفکر حماسی، ایثار و حریت در بسیجیان زنده است و تقویت می شود بسیج اقتدار دارد، اطاعت و ولایت مداری از شاخصه های اصلی است و نفوذ ضد ارزش ها سرعت و قدرت بسیج را می گیرد نباید بگذاریم بسیج پیر و از نفس بیفتد.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: روحیه بسیجی در مقابل مستکبرین عالم می ایستد و ارزشی برای آنها قائل نیست و قاطعانه حرف خود را می گوید و اهل هیچ سازشی نیست و از هیچ کشوری نمی ترسد حفظ انسجام و وحدت در بسیج را مهم و ضروری است اگر به هریک از شاخصه های بسیجی ضربه ای وارد شود عقبگرد می کنیم، فعالیت و نیروی خود را بیشتر کنیم تا بتوانیم وسیعتر شویم.