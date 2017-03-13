جمع آوری بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال در جشن نیکوکاری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان، محمد کلامی دوشنبه با تقدیر از مشارکت گسترده مردم و خیران آذربایجان شرقی در جشن نیکوکاری اظهار داشت: پایگاه ها و مراکز این نهاد در سطح استان تا ۲۶ اسفند آماده جمع آوری کمک های مردمی به نیازمندان است.

وی ادامه داد: مردم استان در آستانه سال نو با شرکت در جشن نیکوکاری، صحنه ای از احسان و همدلی را خلق کردند و از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرمانده سپاه عاشورا، مدیرکل صدا و سیما و مدیرکل آموزش و پرورش استان، اصحاب رسانه، شهرداری تبریز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، خیران و همه علما و بزرگان که کمیته امداد را در برگزاری مطلوب جشن نیکوکاری کمک کردند تشکر می کنیم.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: در آستانه سال نو خانواده‌های نیازمند را فراموش نکنیم و با کمک های خود آنها را یاری کنیم و جشن نیکوکاری یکی از برنامه های این نهاد است که با هدف کمک به نیازمندان و تامین مایحتاج اقشار آسیب پذیر جامعه در آستانه سال نو با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی همزمان با سراسر کشور در ۱۰۵ پایگاه کمیته امداد استان برگزار شد و تمام کمک های نقدی و غیرنقدی مردم و خیران، قبل از شروع سال جدید در بین خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال برای برگزاری جشن نیکوکاری ۳۷۰ هزار پاکت دانش آموزی و ۱۵۰ هزار قلک پلاستیکی در سطح مدارس استان توزیع شد، تاکید کرد: مراسم جشن نیکوکاری ۱۸ اسفند در دو هزار و ۳۰۰ مدرسه استان برگزار شد و هدف این است که کمک های جمع آوری شده در هر مدرسه برای تامین نیازهای دانش آموزان نیازمند همان مدرسه هزینه شود.

کلامی افزود: جشن نیکوکاری با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه برگزار می شود و مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد#۰۴۱*۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه خود با وارد کردن مبلغ مورد نظر در جشن نیکوکاری مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: شماره حساب ۰۱۰۵۵۸۳۱۳۲۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه تبریز قابل واریز در تمامی شعب استان برای دریافت کمک های مردم آذربایجان شرقی و نیز سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۲۷۴ برای پاسخگوئی به سوالات و دریافت نظرات مردم اعلام می شود.