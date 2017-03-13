تسهیلات رونق تولید به ۷۲۱ واحد کشاورزی در مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مدیران بانکها و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران از اقدام جهادی و شایسته بانکهای مازندران در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مازندران تقدیر و تشکر کرد و گفت: بانکهای مازندران در پرداخت تسهیلات بسته رونق تولید در کشور پیشتاز هستند و پرداخت ۴۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰۴۳ واحد تولیدی حوزه صنعت و کشاورزی در مدت ۹ ماه به این راحتی حاصل نشده است.

وی افزود: در بسته رونق تولید ۳۲۲ واحد تولیدی حوزه صنعت و ۷۲۱ واحد تولیدی حوزه کشاورزی از تسهیلات برخودار شدند که استان مازندران موفق به کسب رتبه اول کشور شده است.

استاندار مازندران در ادامه به رشد اقتصادی درصدی ۷.۲ درصدی در ۹ ماه اول امسال اشاره کرد و گفت: سهم گروه صنعت در این رشد اقتصادی ۱۰.۵ درصد است که بیانگر آنست که با پرداخت تسهیلات رونق تولید حرکت خوبی در حوزه صنعت اتفاق افتاده است، همچنین سهم گروه کشاورزی در این رشد اقتصادی ۵.۷ درصد و سهم گروه خدمات ۵.۴ است.

استاندار مازندران در ادامه وضعیت استان را در ارائه بسته رونق تولید تشریح کرد و گفت : در حوزه طرحهای صنعتی مازندران با پرداخت تسهیلات به ۳۲۳ واحد تولیدی در جایگاه سوم کشور و در حوزه طرحهای کشاورزی با پرداخت تسهیلات به ۷۲۱ واحد تولیدی کشاورزی رتبه اول را کسب کرده است .

وی همچنین جایگاه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات بسته رونق تولید در کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات به ۵۱۰ واحد تولیدی ، بانک ملت با پرداخت تسهیلات به ۹۴ واحد تولیدی و بانک توسعه تعاون با پرداخت تسهیلات به ۲۲ واحد تولیدی رتبه اول کشور را دارند .

وی افزود: بانک صنعت و معدن با پرداخت تسهیلات به ۶۲ واحد تولیدی رتبه دوم کشور ، بانک صادرات با پرداخت تسهیلات به ۶۲ واحد تولیدی رتبه دوم کشور ، بانک ملی با پرداخت تسهیلات به ۱۳۹ واحد تولیدی رتبه سوم کشور ، بانک سپه با پرداخت تسهیلات به ۷۲ واحد تولیدی رتبه چهارم کشور ، بانک رفاه با پرداخت تسهیلات به ۴۰ واحد تولیدی رتبه چهارم کشور و بانک تجارت با پرداخت تسهیلات به ۳۸ واحد تولیدی رتبه پنج کشور را کسب کرده اند .

استاندار مازندران یکبار دیگر از مساعدتها و همکاری های صمیمانه مدیران عامل بانکها در رفع موانع تولید در استان تقدیر و تشکر نمود و گفت : در سایه همکاری ، همدلی و همراهی همه مدیران استان، مازندران موفق شد در جمع شش استان برتر کشور در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گیرد .