ژاپن بزرگترین ناو خود را به دریای چین می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژاپن قصد دارد بزرگترین ناو جنگی خود به نام «ایزومو» را برای یک دوره سه ماهه به دریای چین اعزام کند.

حرکت این ناو که قادر به حمل بالگرد نیز هست به سمت دریای چین جنوبی از ماه می آغاز می شود و در مسیر خود در سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و سریلانکا توقف خواهد داشت و سپس به همراه ناوهایی از هند و آمریکا در اقیانوس هند در یک رزمایش شرکت می کند.

این ناو در ماه آگوست به ژاپن باز می گردد.

علاوه بر ادعاهای که چین و ژاپن در مورد دریای چین دارند کشورهای تایوان، مالزی، ویتنام، فیلیپین و برونئی نیز مدعی تملک بخشی از این دریا که ۵ میلیارد دلار از حجم مبادلات دریایی در سال از طریق آن انجام می شود را دارند.

دریای چین جنوبی دارای منابع نفت و گاز است و همین امر باعث شده تا کشورهای شرق آسیا که وارد کننده عمده انرژی هستند ادعاهای خود برای تملک آن را با جدیت بیشتری دنبال کنند.