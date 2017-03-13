توسعه همکاری‌ ایران و چین در مبارزه با موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در این دیدار که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل همجواری با افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر جهان، تاکنون هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را پرداخت کرده است.

وی افزود: مواد مخدر بلای بشری است که بسیاری از کشورها با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبازره با مواد مخدر بیان داشت: ایران و چین دو کشور همسایه غرب و شرق افغانستان هستند که باید تلاش کنند انتقال مواد مخدر از افغانستان به کشورهای خودشان و دیگر کشورها را به حداقل برسانند.

مویدی با بیان اینکه ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر آماده همکاری با چین است، افزود: محور همکاری‌ها، آموزش پلیس و چگونگی انتقال اطلاعات و تجارب و فناوری بین دو کشور خواهد بود.

وی بیان داشت: نگاه ایران به مواد مخدر و مبارزه با آن بشردوستانه است و این مبارزه را خاص کشور خودمان نمی‌داند. ایران معتقد است مواد مخدر نه باید وارد کشورمان و نه حتی وارد دیگر کشورها شود.

این مقام مسئول در ستاد یادآور شد: ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر رویکرد اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر را دنبال می‌کند، در این رویکرد مردم و نهادهای دولتی و اجتماعی در قالب انسجام ملی به مبارزه با این پدیده خانمانسوز می‌پردازند، چرا که توانمندی‌های حاکمیتی به تنهایی نمی‌تواند با پیچیدگی‌های مواد مخدر مبارزه کند.

مویدی افزود: همه کشورهای دنیا باید در مبارزه جهانی علیه مواد مخدر به وحدت برسند که متأسفانه امروزه شاهد این اتحاد بین‌المللی نیستیم و از ایجاد آن هم مأیوس شده‌ایم ولی در داخل کشورمان انسجام خوبی برقرار است. به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد بخش درمان اعتیاد توسط مردم و بخش خصوصی در حال انجام است و در بخش پیشگیری نیز آموزش‌ها از دوره مهدکودک و حتی به زنان باردار ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مواد مخدر هر روز پیچیده‌تر می‌شود و امروزه نیز با تروریسم گره خورده است، گفت: باید با دانش روز و تجهیزات مدرن با مواد مخدر مقابله کرد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که در کشورهای بزرگ ایران و چین حتی به نفر هم معتاد نباشد.

همچنین لی وُ، مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی وزارت امنیت عمومی گفت: ایران و چین مشارکت و توان بالایی را در مبارزه با مواد مخدر دارند، مواد مخدر افغانستان از سمت شرق وارد چین و از سمت غرب وارد ایران و سپس دیگر کشورها می‌شود، لذا دو کشور در مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری‌های مشترک هستند.

وی افزود: طی چند سال گذشته حضور آمریکائی‌ها در افغانستان علی رغم اینکه می‌دانند در کدام مناطق آن کشور، کشت مواد مخدر انجام می‌شود، نه‌تنها تأثیری در کاهش نداشته، بلکه افزایش هم داشته است و این نشان از دست‌های پشت پرده در مافیای مواد مخدر است.

طرفین در پایان این دیدار بر اجرائی شدن اسناد و تفاهم‌نامه‌های امضا شده ایران و چین در مبارزه با مواد مخدر، بعنوان محور همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.