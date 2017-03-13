آماده باش ۶۱ پایگاه اورژانس گیلان برای چهارشنبه آخر سال

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی نیروها و ۶۱ پایگاه اورژانس شهری، جاده ای و روستایی در کل استان و ستاد ۱۵۹۰ و بیمارستان ها به منظور پذیرش بیماران و مصدومان ناشی از حوادث احتمالی چهارشنبه پایان سال به حالت آماده باش درآمده اند.



وی از آماده سازی و تجهیز آمبولانس های اورژانس به داروها و وسایل مورد نیاز نیز خبر داد و گفت: آمبولانس ها در میادین و مکان های پرتجمع شهر رشت و کل استان گیلان مستقر می شوند

سرپرست فوریت های پزشکی گیلان همچنین به آمادگی اورژانس گیلان برای شروع طرح امداد نوروزی اشاره و اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۵تا ۱۵ فروردین ۹۶ تمام پایگاه های ثابت شهری و جاده ای اورژانس گیلان به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می کنند.

اسدی افزود:پایگاه های سیار اورژانس در ایام نوروز نیز طبق هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی در نقاط پرخطر جاده ای استان استقرار می یابند.