  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

سرپرست فوریت های پزشکی گیلان خبر داد؛

آماده باش ۶۱ پایگاه اورژانس گیلان برای چهارشنبه آخر سال

رشت- سرپرست فوریت های پزشکی گیلان از آماده باش تمامی نیروهای امدادی و۶۱ پایگاه اورژانس برای امدادرسانی به مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی نیروها و ۶۱ پایگاه اورژانس شهری، جاده ای و روستایی در کل استان و ستاد ۱۵۹۰ و بیمارستان ها به منظور پذیرش بیماران و مصدومان ناشی از حوادث احتمالی چهارشنبه پایان سال به حالت آماده باش درآمده اند.
 
وی از آماده سازی و تجهیز آمبولانس های اورژانس به داروها و وسایل مورد نیاز نیز خبر داد و گفت:  آمبولانس ها در میادین و مکان های پرتجمع شهر رشت و کل استان گیلان مستقر می شوند

سرپرست فوریت های پزشکی گیلان همچنین به آمادگی اورژانس گیلان برای شروع طرح امداد نوروزی اشاره و اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۵تا ۱۵ فروردین ۹۶ تمام پایگاه های ثابت شهری و جاده ای اورژانس گیلان به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می کنند.

اسدی افزود:پایگاه های سیار اورژانس در ایام نوروز نیز طبق هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی در نقاط پرخطر جاده ای استان استقرار می یابند.

کد مطلب 3931431

