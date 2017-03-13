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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

مدیر کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

آمادگی توزیع ۵۱۰ تن برنج در استان/تامین میوه شب عید

آمادگی توزیع ۵۱۰ تن برنج در استان/تامین میوه شب عید

یاسوج- مدیر کل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۱۰ تن برنج برای تنظیم بازار شب عید وکنترل بازار در استان آماده توزیع است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۶۰ تن برنج ۱۱۲۱ هندی و ۲۵۰ تن برنج سفید برای توزیع در استان فراهم شده است.

گوهرگانی با بیان اینکه نرخ مصوب شده برای هرکیلو برنج هندی ۳۸۰۰ تومان است افزود: قیمت مشخص شده برای مصرف کننده به ازای هر کیلو برنج سفید ۲۷۰۰ تومان است.

وی به توزیع بدون محدودیت ظرفیتی شکر در استان اشاره کرد و افزود: قیمت مشخص شده برای هر کیلو شکر ۲۸۸۵ تومان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی از تامین کامل میوه شب عید برای استان خبر داد، و گفت: پرتقال و سیب با کیفیت مناسب برای این ایام آماده شده و در زمان مقرر توزیع آن انجام می شود.

گوهرگانی با ارائه قیمت های مصوب برای گوشت قرمز اظهار داشت: قیمت هر کیلو گوشت بره و کهره ۳۱ هزار تومان، هر کیلو گوشت بز و میش ۲۵ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوساله ۲۸ هزار تومان و هر کیلو گوشت گاو ۲۳ هزار تومان مصوب شده است

کد مطلب 3931432

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