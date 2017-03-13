۳۸ کلاس در شفت آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

سالار نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و ورود مسافران، اظهار کرد: شهرستان شفت نیز با توجه به فضا و مکان های گردشگری هرساله میزبان هزاران مسافر است.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های آموزش و پرورش در این ایام فراهم کردن محل اسکان برای فرهنگیان و سایر مسافران است، افزود: امسال ستاد اسکان این اداره ۳۸ کلاس را برای پذیرایی از مسافران نوروزی و فرهنگیان آماده کرده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شفت با اشاره به اینکه این تعداد کلاس در قالب چهار مدرسه یکی در شهر احمدسرگوراب و سه مدرسه نیز در شهر شفت تدارک دیده شده است، گفت: تمامی این کلاس ها از نوع درجه الف هستند.

وی همچنین به در نظر گرفتن یک مدرسه رزور در نصیر محله این شهرستان برای زمان تکمیل ظرفیت مدارس درنظر گرفته شده اشاره و خاطرنشان کرد: پذیرش مسافران نیز برای اسکان به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام می شود.

نجفی ادامه داد: پذیرش مسافران نوروزی در سطح محل های اسکان آموزش و پرورش شهرستان شفت از تاریخ ۲۶ اسفند امسال تا ۱۲ فروردین سال آتی خواهد بود.

وی به امکانات موجود درسطح مدارس محل اسکان نیز اشاره کرد و افزود: تلویزیون، فرش، یخچال در هر اتاق به صورت جداگانه وجود دارد و تنها سرویس بهداشتی و آشپزخانه و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته این مسئول در نوروز گذشته ۳۲ کلاس برای اسکان در نظر گرفته شده بود که بیش از دو هزار و ۷۰۰ مسافر فرهنگی و غیر فرهنگی در آن اسکان یافتند.