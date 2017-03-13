به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عباسپور صبح دوشنبه در نشست خبری جهاد کشاورزی مشهد که در ساختمان جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به خسارت های ناشی از بارش های سنگین اخیر در مشهد، اظهار کرد: هزار و ۷۵۷ هکتار عرصه باغی شامل ۲۲ درصد باغهای مشهد و سه هزار و ۲۹۵ تن محصول دچار خسارت شد. کل خسارت به محصولاتی همچون زعفران، گردو، انگور و درختان هسته دار ۱۳ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بخش زراعی نیز ۱۱ هزار و ۸۳۶ هکتار زمین زیر کشت با مجموع ۲۳ هزار و ۸۴۴ تن محصول تولیدی خسارت دید. همچنین میانگین ۳۲ درصد سطح زمینهای زیر کشت محصولات پاییزی در این شهرستان امسال خسارت دید که مجموع برآورد این زیان ۱۷ میلیارد تومان می باشد که این خسارت به محصولاتی همچون گندم، جو، پیاز، چغندر قند، کلزا و گیاهان علوفه ای وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به اینکه کشت غلات در مشهد نسبت به سال گذشته رشد هشت درصدی داشته است، ادامه داد: مجموع زمین های زیر کشت گندم ۱۷ هزار و ۳۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۳ هزار هکتار آبی و چهار هزار و ۳۰۰ هکتار دیم می باشد. سطح زیر کشت جو نیز ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار می باشد که نسبت به پارسال رشد ۱۵ درصدی دارد. از این سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی و ۱۲ هزار هکتار کشت دیم است.

وی با بیان اهمیت سیستم های آبیاری تحت فشار، تصریح کرد: سهمیه مشهد برای اجرای سامانه های آبیاری نوین هزار و ۸۰۰ هکتار است که تاکنون ۵۰۰ هکتار از این وسعت اجرا شده و همین میزان هم در دست تهیه طرح و اجرا آن می باشد.

عباسپور گفت: اقدامات توسعه ای در حوزه کشت گلخانه ای در چارچوب تعامل میان استانداری، جهاد کشاورزی و برخی دیگر از دستگاههای خراسان رضوی یک هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین شد تا با اشتغال دانش آموختگان کشاورزی برای توسعه کشت گلخانه ای در اطراف کشف رود و تولید محصول ارگانیک اقدام شود.