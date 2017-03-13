کشف ۱۴۲ رأس دام قاچاق در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، اسماعیل جمشیدی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با همکاری یگان امداد شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مربوطه ضمن استقرار ایست و بازرسی مقطعی به کنترل خودروهای عبوری در سطح محورهای مواصلاتی پرداختند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح، ماموران به دو دستگاه کامیون بنز که در حوالی میدان سیدجمال‌الدین و محور سنقر به اسدآباد، در حال حرکت بودند، مشکوک شده و بلافاصله پس از هماهنگی با مراجع قضایی، آنها را متوقف و به بازرسی آنها پرداختند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد بیان داشت: در بازرسی صورت گرفته از خودروها در مجموع تعداد ۱۴۲ رأس احشام قاچاق و غیر مجاز که فاقد هرگونه مدارک و مجوز حمل بود، کشف و علاوه بر توقیف کامیون‌های مورد بحث سه نفر نیز دستگیر شدند.

جمشیدی ارزش محموله‌های احشام توقیفی را بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و یادآور شد: با توجه به هماهنگی‌های قضایی انجام شده، متهمان به همراه محموله‌های مکشوفه، به منظور بررسی بیشتر به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل شدند.

وی در خاتمه یادآور شد: مالکان احشام قاچاق بدون پروانه حمل، قصد انتقال آنها را به مرکز کشور داشتند که با تیزبینی پلیس توقیف و از ادامه حرکت آنها ممانعت به عمل آمد.