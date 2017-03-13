برخورد دادستانی قزوین با مخلان امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، در اطلاعیه دادسرای‌ عمومی و انقلاب قزوین در خصوص شب چهارشنبه‌ آخر سال آمده است: همان‌گونه که‌ شهروندان‌ فهیم واقف‌ هستند با کمال تأسف‌ عده‌ای‌ افراد مغرض و فرصت‌طلب‌ که قطعا اراذل و اوباش نیز به جمع آن‌ها افزوده خواهند شد برخلاف‌ عرف‌ و رسوم‌ جاری به‌ بهانه‌ برگزاری‌ مراسم‌ شب‌ چهارشنبه‌ پایان‌ سال‌ مرتکب‌ جرایمی‌ چون شرب‌ خمر، قمه‌کشی، مزاحمت‌ برای‌ نوامیس‌ مردم، ایجاد رعب‌ و وحشت، راه‌بندان کرده و به‌ تخریب‌ فضای سبز، امکان‌ عمومی، تابلوها و مخازن، اموال‌ و منازل اشخاص‌ و بیت‌المال‌ مبادرت‌ می‌ورزند و بعضاً اطفال‌ و نوجوانان‌ را نیز تحت تأثیر هیجان‌های‌ کاذب‌ با خود همراه می‌کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: آمارهای‌ مراجع انتظامی‌ و درمانگاه‌ها حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ استفاده‌ از مواد محترقه و منفجره‌ موجب‌ کشته‌ شدن، قطع‌ و نقص عضو و در برخی موارد، خسارات مالی فراوانی شده و از طرفی‌ استفاده‌ از مواد مذکور با ایجاد صداهای‌ ناهنجار و رعب‌آور موجب‌ اذیت‌ و آزار شهروندان‌ و به‌ تبع‌ آن‌ اخلال‌ در نظم‌ و آسایش‌ عمومی‌ و مزاحمت‌ برای‌ بیماران، اطفال‌ و سالخوردگان‌ را فراهم‌ می‌کند.

این حوادث در برخی‌ از موارد موجب‌ آتش‌سوزی، تخریب‌ اموال‌ و تأسیسات‌ عمومی‌ و یا اموال‌ خصوصی‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ می‌شود و حوادث‌ تلخ‌ و تأسف‌باری‌ را به‌ همراه‌ دارد.

دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ قزوین‌ ضمن‌ تأکید بر اینکه‌ از طرفی با شادی‌ مردم‌ مخالف‌ نیست ولی اقدامات مجرمانه مخلان نظم و آسایش عمومی را به هیچ عنوان زیبنده جامعه اسلامی و مردم فهیم و ولایتمدار قزوین نمی‌داند، موظف است امنیت مطلوب را برای شهروندان فراهم کند بنابراین متذکر می‌شود با افراد و گروه‌های‌ مخل‌ امنیت‌ و آسایش‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ سوءاستفاده ‌کنندگان‌ از آداب، رسوم‌ و هیجان‌ مردم‌ برخورد جدی‌ و قانونی‌ خواهد کرد.

این اطلاعیه یادآور می‌شود: با توجه‌ به‌ اقدامات مرتکبان این گونه جرایم‌ حسب‌ مورد مشمول‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ به‌ موجب‌ مواد ۶۱۸، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ اخلال‌ در نظم، آسایش‌ و آرامش‌ عمومی‌ یا تعرض‌ به‌ افراد با ارتکاب‌ اعمال‌ غیرمتعارف‌ مستوجب‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا یک سال‌ و تا ۷۴ ضربه‌ شلاق‌ و تعرض‌ یا مزاحمت‌ به اطفال‌ و بانوان‌ در اماکن‌ عمومی‌ یا معابر، مستوجب‌ حبس‌ از دو ماه‌ تا شش‌ ماه‌ و تا ۷۴ ضربه‌ شلاق‌ بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین‌ واردکنندگان‌ مواد منفجره‌ و محترقه‌ نیز مطابق‌ بند دو قانون‌ تشدید مجازات‌ قاچاق‌ اسلحه‌ و مهمات‌ مصوب‌ ۱۳۵۰ حسب‌ مورد در خصوص‌ مواد منفجره، حبس‌ از سه‌ تا ده‌ سال‌ و در خصوص‌ مواد محترقه‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ محکوم‌ خواهند شد.

این اطلاعیه اضافه می‌کند: با توجه ‌به‌ اینکه‌ ارتکاب‌ چنین‌ اعمالی‌ واجد وصف‌ مجرمانه‌ و قابل‌ تعقیب‌ کیفری‌ است، دادسرای عمومی و انقلاب قزوین به‌ تمامی مأموران‌ انتظامی‌ و ضابطان‌ دادگستری‌ اعلام‌ می‌کند تا در صورت‌ مشاهده، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ عاملان‌ اقدام‌ کرده تا با مرتکبان‌ چنین‌ اعمالی‌ برخورد قاطعانه و بدون اغماض‌ به‌ عمل‌ آید.

این اطلاعیه تصریح می‌کند: به‌ موجب‌ مصوبه‌ ستاد مبارزه با جرایم خاص استان هر یک از افرادی‌ که‌ در ایام‌ مذکور دستگیر شوند به تشخیص مقامات قضایی در تعطیلات نوروز و نیمه نخست فروردین ماه به‌ منظور پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ به مدت‌ ۱۵ روز تحت کنترل‌ و نظارت‌ این‌ ستاد قرار خواهند گرفت.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شهروندان‌ نیز می‌توانند شکایات‌ و موارد مخل‌ نظم‌ و آسایش‌ عمومی‌ را با شماره‌ تلفن‌های‌ ۳۳۲۲۵۵۴۲ و ۳۳۲۲۰۹۹۰ ـ ۰۲۸ دادستانی قزوین و یا از طریق پلیس ۱۱۰ اعلام‌ کنند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان قزوین در تشریح اقدامات پیشگیرانه در چهارشنبه آخر سال گفت: با توجه به پیشگیری‌های صورت گرفته و اتخاذ تدابیر در جلسات مختلف با مراجع انتظامی و امنیتی در ارتباط با مسایل چهارشنبه آخر سال و نیز حضور میدانی اینجانب و معاونین دادستان و پرسنل خدوم انتظامی استان به حول و قوه الهی شرایط به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که این ایام به نحو مطلوب‌تری نسبت به سال‌های گذشته سپری و تجمعات هنجارشکن و حادثه ساز با کاهش محسوس همراه باشد.

وی افزود: دادسرای قزوین مهم‌ترین هدف خود را پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌داند که از آثار و نشانه های آن تعامل بسیار مثبت و کامل با ادارات و سازمان‌های دولتی علی‌الخصوص نیروی انتظامی و سایر ضابطین بوده است.

صادقی نیارکی ادامه داد: همکاری خوب و فرهنگ بالای شهروندان در این زمینه حکایت از کاهش میزان آمار جرائم و مصدومین در سال‌های گذشته را داشته، هر چند همین تعداد و آمار کم نیز می‌بایست با انجام کارهای فرهنگی از بین برود.