ثبت ملی مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در جلسه کمیته تخصصی ثبت آثار ناملموس که در تهران برگزار شد، مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسید.

وی ادامه داد: صابون سنتی و طبیعی مراغه با بیش از ۲۰۰ سال قدمت معروفترین صابون سنتی کشور بوده و سوغاتی اصلی و ارزشمند این شهرستان به اقصی نقاط کشور است و تا پیش از تولید صابون‌های صنعتی، در بیشتر شهرهای ایران، مردم از آن استفاده می‌کردند و هم اکنون نیز در بازار سنتی همه شهرهای ایران، صابون‌های سنتی مراغه طرفداران زیادی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خاطر نشان کرد: این صابون از دنبه گوسفند و سود سوزآور تشکیل‌شده و در ساخت آن از مواد شیمیایی استفاده نمی‌شود و امروزه نیز با وجود رواج صابون‌های صنعتی، این نوع صابون همچنان به عنوان یکی از شوینده‌های سنتی رایج میان خانواده‌های ایرانی مورد استفاده است.

وی افزود: شهرت جهانی صابون مراغه و مهارت تهیه سنتی آن باعث شد تا با تکمیل پرونده و پیگیری های اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شود.

آبدار در پایان گفت: با توجه به مدارک و مستندات موجود و ارائه پرونده از سوی این اداره کل به کمیته تخصصی ثبت آثار کشور و پس از بررسی های صورت گرفته از سوی این کمیته مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید.