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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد:

ثبت ملی مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس

ثبت ملی مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس

تبریز - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ثبت مهارت تهیه سنتی صابون شهرستان ویژه مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در جلسه کمیته تخصصی ثبت آثار ناملموس که در تهران برگزار شد، مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسید.

وی ادامه داد: صابون سنتی و طبیعی مراغه با بیش از ۲۰۰ سال قدمت معروفترین صابون سنتی کشور بوده و سوغاتی اصلی و ارزشمند این شهرستان به اقصی نقاط کشور است و تا پیش از تولید صابون‌های صنعتی، در بیشتر شهرهای ایران، مردم از آن استفاده می‌کردند و هم اکنون نیز در بازار سنتی همه شهرهای ایران، صابون‌های سنتی مراغه طرفداران زیادی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خاطر نشان کرد: این صابون از دنبه گوسفند و سود سوزآور تشکیل‌شده و در ساخت آن از مواد شیمیایی استفاده نمی‌شود و امروزه نیز با وجود رواج صابون‌های صنعتی، این نوع صابون همچنان به عنوان یکی از شوینده‌های سنتی رایج میان خانواده‌های ایرانی مورد استفاده است.

وی افزود: شهرت جهانی صابون مراغه و مهارت تهیه سنتی آن باعث شد تا با تکمیل پرونده و پیگیری های اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شود.

آبدار در پایان گفت: با توجه به مدارک و مستندات موجود و ارائه پرونده از سوی این اداره کل به کمیته تخصصی ثبت آثار کشور و پس از بررسی های صورت گرفته از سوی این کمیته مهارت تهیه سنتی صابون مراغه در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید.

کد مطلب 3931456

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