به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی ظهر امروز دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت اطلاع سانی دقیق، شفاف و مستند از سوی رسانه های لرستان اظهار داشت: اعتقاد من این بوده که اطلاع رسانی در حوزه های مختلف باید شفاف و مستند باشد.

از نقد سازنده استقبال می کنم

وی با تاکید بر ضرورت نقد پذیری مدیران دستگاههای اجرایی عنوان کرد: ما به طور حتم از نقد های سازنده رسانه ها در مرکز استان استقبال خواهیم کرد.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مردم سالاری و توجه به دموکراسی از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود تصریح کرد: همواره باید اطلاع رسانی آزاد و البته شفاف و مستند در سطح جامعه صورت گیرد.

عبدالهی بر ضرورت اطلاع رسانی آزاد، توجه به نخبگان، حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: به طور حتم این امر موجب شکل گیری احزاب قدرتمند در سطح جامعه می شود.

وی با تاکید بر ضرورت تخصص در حوزه اطلاع رسانی و کار در رسانه ها بیان داشت: با توجه به گسترش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه به طور حتم اطلاع رسانی دقیق و مستند می تواند در رفع آنها تاثیر گذار باشد.

ضرورت تقویت سرمایه های اجتماعی

فرماندار مرکز لرستان با اشاره به فعالیت شبکه های مجازی در سطح جامعه تصریح کرد: امروز شاهد تبادل اطلاعات به صورت فراگیر در سطح جامعه هستیم و به طور حتم استفاده صحیح از شبکه های مجازی می تواند در ارتقای حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... تاثیر گذار باشد.

عبدالهی با بیان اینکه شبکه های اطلاع رسانی و مجازی به لحاظ کمی رشد پیدا کرده اند اما آنچه مهم بوده ارتقای کیفی این شبکه ها است گفت: به طور حتم استفاده از شبکه های مجازی در راستای پیشبرد اهداف حاکمیتی کشور موثر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه زیر بنای همه کارها و اقدامات مباحث فرهنگی است ادامه داد: امروز شاهد تغییرات در حوزه های مختلف جامعه هستیم در این راستا آنچه مهم بوده استفاده از سرمایه های اجتماعی است.

فرماندار مرکز لرستان بر ضرورت تقویت سرمایه های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای این امر نیز باید شاخص های مهم جلب اعتماد مردم، مشارکت مردم و ... را همواره مدنظر قرار داد.

عبدالهی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در جامعه تاکید کرد و گفت: البته باید ساختار برخی از سازمان های مردم نهاد را در راستای تقویت برنامه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اصلاح شود.

بزرگترین پروژه دولت انتخابات است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: بزرگترین پروژه دولت انتخابات است و در این راستا برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و به دور از حاشیه مهم ترین رویکرد ما در مرکز لرستان خواهد بود.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مهم ترین شاخصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه به مردم و مردم سالاری دینی است تصریح کرد: در این راستا امام(ره) نیز می فرمایند که پایه اصلی حکومت در ایران اسلامی رای مردم است.

عبدالهی با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف بیان داشت: مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تاکید دارند که تخلف در انتخابات حرام شرعی است.

وی با تاکید بر اینکه در برگزاری انتخابات آنچه مهم بوده رای مردم است بیان داشت: مردم بالغ بوده و خودشان خوب را از بد تشخیص می دهند و می توانند به خوبی تصمیم بگیرند.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مشارکت مردم در انتخابات است گفت: در این راستا همه مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری در مرکز لرستان فراهم شده است.

معرفی ۱۰۰ داوطلب انتخابات شوراها برای دریافت سوء پیشینه

عبدالهی با بیان اینکه کار اجرا و برگزاری انتخابات بر عهده ما است گفت: همچنین موضوع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه همه سعی و تلاش ما برگزاری انتخاباتی آبرومند، سالم، شفاف و به دور از هر گونه حاشیه است گفت: در این راستا مقدمات کار، شعب اخذ رای، تدارکات، پشتیبانی و ... در مرکز لرستان برای برگزاری انتخابات پیش بینی شده است.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه برگزاری انتخابات در مرکز استان و بخش های تابعه بر عهده فرمانداری است گفت: تا کنون حدود ۱۰۰ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرکز لرستان را به مراجع ذی صلاح برای گرفتن سوء پیشینه معرفی کرده ایم.

عبدالهی با تاکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری بیان داشت: خوشبختانه مردم لرستان همواره در انتخابات های مختلف مشارکتی فعال داشته به طوری که میزان مشارکت مردم در انتخابات همواره بالای ۶۵ درصد بوده است.

برنامه ۶ ماه اول ادارات خرم آباد به فرمانداری اعلام شود

وی با بیان اینکه به دستگاههای اجرایی تاکید کرده ایم اقدامات و همکاری لازم را برای برگزاری انتخابات در مرکز لرستان داشته باشند گفت: هم اکنون اولویت نخست و مهم ما برگزاری انتخابات در مرکز استان به نحو مطلوب و شایسته است.

فرماندار مرکز لرستان همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از دستگاههای اجرایی مرکز استان خواسته ایم که برنامه های شش ماه اول سال آینده خود را به فرمانداری اعلام کنند گفت: در این راستا از دستگاههای مختلف خرم آباد خواسته ایم که برنامه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... خود را تا پایان امسال به فرماندار ارائه دهند.

عبدالهی همچنین برنامه مهم دیگر خود را اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در مرکز لرستان عنوان کرد و گفت: برخی از این پروژه ها طی امسال یا عملیاتی شده و یا به اتمام رسیده اند و برخی دیگر در سال آینده به سرانجام می رسند.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا نیز از دستگاههای اجرایی خواسته ایم که برنامه ها و پروژه های خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی اعلام کنند گفت: امیدواریم با برنامه ریزی لازم شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه ها در مرکز استان باشیم.