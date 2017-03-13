۸ مدرسه در جهرم نوسازی می شود

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: نوسازی مدارس از اولویت هایی است که باید مد نظر مسئولان قرار بگیرد.

وی در مورد وضعیت مدارس قدیمی جهرم و نقش خیران مدرسه ساز در راستای بهبود شرایط، افزود: خیران شهرستان در نوسازی مدارس تلاش های بسیاری داشته و در حال حاضر چند پروژه به وسیله آنها در حال اجرا شدن است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی مدارس، بیان کرد: به سبب کمبود بودجه در سال های اخیر از ظرفیت بنیاد برکت نیز استفاده شده است.

وی ادامه داد: در این راستا مجوز نوسازی هشت مدرسه و خوابگاه‌ شبانه روزی در بخش‌های خفر، مرکزی و کردیان صادر شده است.

رضایی اظهار امیدواری کرد در سال آینده وضعیت نوسازی مدارس امید بخش است.