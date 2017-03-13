شیراز قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک جایزه بزرگ قهرمانی کشور، جام شهدای مدافع حرم در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، مستریک و مستر دو به میزبانی تاکستان قزوین پیگیری شد.

این مسابقات که به عنوان معتبرترین مسابقات رسمی فدراسیون مطرح است با حضور 22 تیم از سراسر کشور برگزار شد که در پایان تیم شیراز قهرمان و نائب قهرمانی نیز به میزبان رسید.

منتخبان این دوره از مسابقات برای حضور در مسابقات برون مرزی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

پارس شیراز مقابل بانک سرمایه شکست خورد

تیم پارس شیرازدر آخرین بازی لیگ برتر والیبال بانوان کشور شکست خورد تا تیم بانک سرمایه قهرمان این دوره از مسابقات شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پایانی رقابت های لیگ برتروالیبال بانوان کشور امروز دوشنبه تیم های بانک سرمایه و پارس شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که بانک سرمایه موفق شد با نتیجه سه بر صفر حریف خود را شکست دهد و به دهمین پیروزی خود در این رقابت ها دست یابد.

تیم بانک سرمایه با این پیروزی قهرمان مسابقات والیبال بانوان کشور شد تا پرونده این رقابت ها بسته شود.

پارس شیراز نیز با 2 برد، 9 شکست و 7 امتیاز در رده ششم لیگ برتر والیبال بانوان قرار گرفت.

جدول نهایی لیگ برتر والیبال بانوان به قرار زیر است:

1- بانک سرمایه 10 برد، یک شکست و 30 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان، 9 برد، دو شکست و 27 امتیاز

3- دانشگاه آزاد 7 برد، چهار شکست و 21 امتیاز

4- سایپا تهران 5 برد، شش شکست و 14 امتیاز

5- پارس شیراز 2 برد، 9 شکست و 7 امتیاز

6- شهرداری تبریز یک برد، 10 شکست و 3 امتیاز