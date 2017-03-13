استقرار شتاب دهنده های حوزه ICT در دانشگاه های استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان، مهدی عسکری زاده انتخاب دانشگاه آزاد بندرعباس را فرصتی مناسب برای تعامل نزدیک دانشجویان با مرکز شتابدهی دانست و گفت: حضور در فضای دانشگاه و استفاده از مشاوره های متخصصان دانشگاهی از مزایای این مهم می باشد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان راه اندازی مراکز شتابدهی را جزء برنامه های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برای توسعه کارآفرینی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان نمود و افزود: مراکز شتابدهنده هم در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود و هم با هدف توسعه اقتصاد، کارآفرینی و اشتغال استان در این زمینه ورود کرده است.

دکتر عسکری زاده با اشاره به این که بخش مهمی از حوزه اشتغال مربوط به شبکه‌ سازی و مبادله اطلاعات است، تصریح نمود: در واقع هدف از استقرار مرکز شتابدهنده در دانشگاه ایجاد شبکه بین تمام ظرفیت های لازم و استفاده از پتانسیل نوآوری و علم دانشجویان جهت تجاری سازی ایده های بالقوه می باشد که در نهایت کم کردن فاصله زمانی بین تبدیل به محصول یا خدمت خلق ثروت را به دنبال خواهد داشت.

در این نشست دکتر مهاجرانی مدیر عامل شرکت شتابدهنده پیشگامان نیز با مثبت ارزیابی کردن شرایط فراهم شده از استقبال شرکت پیشگامان جهت استقرار مرکز شتابدهنده به عنوان نماینده این شرکت در دانشگاه آزاد بندرعباس خبر داد.

دکتر باقری رییس دانشگاه آزاد بندرعباس نیز با توجه به لزوم حضور شتابدهنده در استان به منظور تسریع در روند شکل گیری کسب و کارهای نوپا گفت: دانشگاه آزاد در جهت شکل گیری این مهم آماده همکاری است و عملاً بهترین گزینه برای حمایت از کسب و کارهای نوپا است.