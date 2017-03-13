درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه نقاشی «سرزمین مادری» بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، از میان ۱۳۲۳۳ اثر رسیده به این جشنواره، کودکان و نوجوانان کرمانشاهی توانستند به دور پایانی این رقابت راه پیدا کرده و موفق به کسب نشان و دیپلم افتخار شوند.

«رضا موزونی»، مدیر کل کانون استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: در سال های اخیر، حضور اعضای هنرمند کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در سطح مسابقات بین المللی نقاشی و کسب جوایز ارزشمند بسیار درخشان بوده است.

«موزونی»، از افزایش کسب نشان های طلا و دیپلم های افتخار از سوی اعضای کانون استان کرمانشاه خبر داد و افزود: تلاش مربیان هنری استان در شناسایی و آموزش مناسب اعضای مستعد کودک و نوجوان در مراکز کانون پرورش فکری قابل تحسین است.

مدیر کل کانون استان کرمانشاه برندگان مسابقه بین‌المللی نقاشی «سرزمین مادری» کشور بلاروس ۲۰۱۶ اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را، «ژینا رشیدی» ۱۲ ساله از کرمانشاه برنده نشان و دیپلم افتخار اعلام کرد.

همچنین، «رامیار محمدی» ۶ ساله از روانسر، «امیرعلی قیاسی» ۷ ساله از کرمانشاه، «امیرحسین مرادی» ۷ ساله از کرمانشاه نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شده‌اند.

گفتنی است؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با ارسال ۱۷۳۱ اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده بود.