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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خبر داد:

درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه نقاشی «سرزمین مادری» بلاروس

درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه نقاشی «سرزمین مادری» بلاروس

کرمانشاه- اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه موفق به کسب نشان یا دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی «سرزمین مادری» کشور بلاروس ۲۰۱۶ شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، از میان ۱۳۲۳۳ اثر رسیده به این جشنواره، کودکان و نوجوانان کرمانشاهی توانستند به دور پایانی این رقابت راه پیدا کرده و موفق به کسب نشان و دیپلم افتخار شوند.

«رضا موزونی»، مدیر کل کانون استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: در سال های اخیر، حضور اعضای هنرمند کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در سطح مسابقات بین المللی نقاشی و کسب جوایز ارزشمند بسیار درخشان بوده است.

«موزونی»، از افزایش کسب نشان های طلا و دیپلم های افتخار از سوی اعضای کانون استان کرمانشاه خبر داد و افزود: تلاش مربیان هنری استان در شناسایی و آموزش مناسب اعضای مستعد کودک و نوجوان در مراکز کانون پرورش فکری قابل تحسین است.

مدیر کل کانون استان کرمانشاه برندگان مسابقه بین‌المللی نقاشی «سرزمین مادری» کشور بلاروس ۲۰۱۶ اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را، «ژینا رشیدی» ۱۲ ساله از کرمانشاه برنده نشان و دیپلم افتخار اعلام کرد.

همچنین، «رامیار محمدی» ۶ ساله از روانسر، «امیرعلی قیاسی» ۷ ساله از کرمانشاه، «امیرحسین مرادی» ۷ ساله از کرمانشاه نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شده‌اند.

گفتنی است؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با ارسال ۱۷۳۱ اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده بود.

کد مطلب 3931469

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