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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

به‌منظور کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت؛

۲ بازارچه خیریه توسط دانش آموزان صومعه‌سرایی برپا شد

۲ بازارچه خیریه توسط دانش آموزان صومعه‌سرایی برپا شد

صومعه‌سرا- دو بازارچه خیریه توسط دانش آموزان مدارس الزهرا و فاطمیه شهرستان صومعه‌سرا به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز و برای کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور کمک به دانش آموزان بی بضاعت ظهر دوشنبه در دو مدرسه دخترانه الزهرا و فاطمیه صومعه سرا  بازارچه خیریه دانش آموزی برپا شد.

در این بازارچه انواع دست ساخت های دانش آموزی اعم از معرق، بافتنی، صنایع دستی، هنرهای تجسمی، وسایل تزیینی، انواع غذاها و آش های محلی در معرض نمایش قرار داده شده بود که عواید حاصل از  فروش این محصولات به دانش آموزان بی بضاعت  مدارس اهدا می شود.

آموزش فعالیت های اجتماعی، کمک به همنوع، تعاون و همکاری از اهداف برپایی این بازارچه خیریه عنوان شده است.

معاونت آموزشی، فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شهرستان و برخی دیگر از مسئولان صومعه سرا از این بازارچه خیریه بازدید کردند.

کد مطلب 3931477

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