گرد و غبار شدید در استان ایلام/ تعطیلی مدارس مهران

به گزارش خبرنگار مهر گردوغبار که طی سه روز گذشته استان ایلام را فراگرفته امروز نیز با شدت بیشتری شهرهای ایلام، مهران و دهلران را فرا گرفت.

غلظت بالای گردوغبار در مهران باعث شد مدیریت بحران و فرمانداری مهران مدارس نوبت بعدازظهر تمامی مقاطع تحصیلی را تعطیل اعلام کند.

هم اکنون گردو غبار با وزش باد شدید در شهرهای مختلف استان در حال افزایش است که همین عامل باعث مختل شدن زندگی مردم بخصوص در شهرستانهای مرزی استان شده است.

علاوه بر گردوغبار، بارش باران نیز باعث شده مرکز استان به حالت گل آلود درآید.

گفتنی است روز گذشته نیز به دلیل گردوغبار شدید مدارس شهرستانهای مهران و دهلران تعطیل اعلام شده بود و هم اکنون گردوغبار در شهرهای مختلف چندین برابر حد مجاز و باعث کاهش دید افقی و محو شدن کوه های شهر ایلام شده است.