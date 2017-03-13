به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، محمد جعفر شهبازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان و هیئت همراه در معیت حسن محمد یاری مدیر کل زندان های همدان و مسئولان ستادی در بازداشتگاه همدان حضور یافتند و به دیدار چهره به چهره با مددجویان پرداختند و رهنمودهای لازم را ارائه کردند.

همچنین در حاشیه بازدید، جلسه ای با حضور مدیر کل زندان های همدان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان و هیئت همراه و مسئولان ستادی اداره کل در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.

مدیر کل زندان های همدان در این جلسه به وضعیت زندانیان نظامی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نظامی با عطوفت اسلامی و مهربانی همراه است.

حسن محمدیاری گفت: ارزش دادن به انسان در پیشگاه خداوند مقام و منزلت والایی دارد.

وی همچنین از افزایش حضور قضات در زندان های استان همدان خبرداد و افزود: حضور قضات در زندان ها همیشه از سخنان مورد تاکید رئیس سازمان زندان های کشور بوده و این امر در بحث کاهش جمعیت کیفری بسیار مشهود است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همدان نیز همکاری وتعامل مطلوب سازمان قضایی و زندان ها را مورد اشاره قرارداد و عنوان کرد: نتیجه این تعامل خوب خدمت به خلق الله که همان جامعه هدف ماست، می باشد.

محمد جعفر شهبازی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیر کل زندان های همدان، اقدامات انجام شده در اداره کل زندان های استان همدان را مطلوب و شایسته تقدیر ارزیابی کرد.