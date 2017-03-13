به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مساعد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد داروخانههای فعال در ایام نوروز اظهار داشت: در ایام عید علاوه بر فعالیت تمام داروخانههای شبانهروزی، برحسب نیاز، برخی داروخانههای روزانهای که تمایل به ارائه خدمت در ایام نوروز دارند نیز با اعلام قبلی و رعایت مقررات به ارائه خدمت میپردازند.
وی با بیان اینکه داروخانههای بیمارستانی در ایام نوروز فعال هستند، گفت: نظارتها، با توجه به کشیک کارکنان حوزه غذا و دارو به طور منظم و برنامهریزی شده از تمام مراکز ارائه خدمات دارویی در ایام نوروز انجام میشود.
مدیر نظارت بر دارو، فرآوردههای بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به برنامههای آموزشی در دستور کار معاونت غذا و دارو، عنوان کرد: با انتشار موضوعات دارویی به مسافران نوروزی از طریق صدا و سیما، سایت دانشگاه، سایت معاونت غذا و دارو، خبرگزاریها و توزیع پفلت در استان و نصب بنر در خیابانها و نمایش آن در تلویزیون شهری دانشگاه در حوزههای دارویی و مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی توصیههای لازم به هموطنان ارائه میشود.
وی عنوان کرد: توجه به نوع تغذیه و کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی مصرفی در زمان مسافرت از اهمیت ویژهای برخوردار است و توجه به عدم خوددرمانی در صورت ابتلا به بیماری، حائز اهمیت است.
مساعد با اشاره به لزوم توجه به توصیههای دارویی و پیشگیری از مسمومیتهای احتمالی از سوی مسافران، گفت: ممکن است در ایام تعطیلات عید دسترسی مسافران به داروخانههای روزانه به دلیل تعطیلی آنها مقدور نباشد اما داروخانههای شبانهروزی و برخی داروخانههایی که ملزم فعالیت به صورت شیفت از پیش تعیین شده هستند، قابل دسترسی هستند.
وی با تأکید بر داشتن داروهای مورد نیاز تا پایان تعطیلات، افزود: بسیاری از داروها مانند داروهای ضد تشنج، بیماری قلبی، ضد افسردگی و اختلالات روانی، ضد دیابت و چربی خون و برخی داروهای مسکن و آنتیبیوتیکها، باید مرتب مصرف شوند و قطع ناگهانی این داروها، بیمار را دچار مشکل میکند.
مدیر نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به لزوم استفاده اصولی از قرصهای ضد تهوع در ایام سفر گفت: با مصرف یک یا دو قرص ۵۰ میلیگرمی دیمن هیدرینات، نیم ساعت پیش از آغاز سفر و تکرار یک قرص هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار در مدت سفر، عوارض ناشی از حرکت، تهوع و سرگیجه برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خانهتکانی، افراد در منازل با کیسههای دارو حاوی قرص، کپسول و یا شربت نیمهمصرف شده مواجه میشوند، افزود: داروهایی که تاریخ انقضای آنها تمام شده را باید از بستهبندی اصلی خارج کرد و آنها را امحا کرد.
مساعد با تأکید بر اینکه شربتهای تاریخ گذشته به جز آنتیبیوتیکها در فاضلاب خالی و شیشههای آن دور ریخته شود، گفت: سوسپانسیون و آنتیبیوتیکها را پس از گذشت ۱۰ روز از مصرفشان داخل سطل زباله بیندازید.
وی به دیگر توصیههای دارویی اشاره کرد و افزود: پزشک بر اساس سابقه بیماری به افراد دارو میدهد پس نباید داروها را مشارکتی استفاده کرد چرا که دارویی که برای برخی از افراد موثر است چه بسا برای دیگری خطرناک باشد.
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