به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشتری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: ۲۳ اکیپ نوروزی در این ایام با ۲۰۹ دستگاه خودروی سبک و سنگین در سطح راههای استان، به مسافران امدادرسانی میکنند.
مشتری تصریح کرد: ۲۵۰ نفر نیروی راهداری مستقر در ۱۹ راهدارخانه سطح استان، شامل ۱۵ راهدارخانه ثابت و چهار راهدارخانه سیار، برای خدماتدهی به مسافران نوروزی در آمادهباش هستند.
وی بابیان اینکه با شروع سفرهای نوروزی، اقدامات لازم جهت برقراری سفر شاد و ایمن برای مسافران فراهمشده است، افزود: کشیکهای نوروزی بهصورت شبانهروز برقرار است و نقاط پرحادثه در سطح راهها پیگیری میشود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۱ هزار تُن آسفالت و روکش درراههای اصلی و شریانی استان اجرایی شده است.
مشتری اظهار کرد: همچنین طی این مدت درراههای روستایی به میزان ۵۳ هزار تُن آسفالت بهسازی و نوسازی شده است.
این مسئول طول اصلاح شبکههای روشنایی راههای شریانی، مه گیر و روستایی سطح استان طی ۱۱ ماه گذشته امسال را ۸۰ کیلومتر برشمرد.
وی با اشاره به وجود ۵۱ نقطه پرحادثه در سطح راههای خراسان شمالی، بیان کرد: از این تعداد ۲۸ نقطه درراههای فرعی و ۱۷ نقطه درراههای روستایی قرار دارد.
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