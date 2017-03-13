موسس دانشکده پزشکی گرگان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و تجلیل از دکتر محمد حیدری گرجی، پیشکسوت پزشکی و موسس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، شامگاه شنبه با حضور نمایندگان جامعه پزشکی استان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، پیشکوستان، خیران و مدیران استان گلستان برگزار شد.

در این برنامه، شهریار سمنانی رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی گلستان به بیان خاطرات خود از آشنایی با دکتر حیدری پرداخت و وی را از مفاخر پزشکی و چهره ماندگار استان معرفی کرد.

وی افزود: صحبت کردن از بزرگان بخصوص از بزرگان جامعه پزشکی کار بسیار دشواری است زیرا هم کلام و هم قلم عاجز است.

وی گفت: سه دهه پیش زمانی که دانش آموز و اواخردبیرستان بودم، اوایل انقلاب بود. نزدیک مدرسه صفی را می دیدم که افراد اسم نویسی می کردند. آنجا پرسیدم صف چیست و گفتند صف مطب آقای حیدری است. آن زمان مردم از ساعت ۶ صبح نوبت می گرفتند.

سمنانی اضافه کرد: در سال ۷۲ با کمک ایشان به گرگان آمدم و زمینه آشنایی و همکاری ما بیشتر شد. وی با آغوش باز حضور همه همکاران را می پذیرفت و تعامل سازنده ای با همکاران، دانشجویان و کارکنان داشت.

سمنانی یکی از خصوصیات حیدری را تلاش برای حل مشکلات جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت: وی همواره دوست داشت علی رغم اختلافات همه را در کنار هم نگه دارد و اگر اختلافی ایجاد می شد بلافاصله با راهنمایی و کمک این اختلاف را خاتمه می داد.

وی با تاکید بر این که دکتر حیدری دو خدمت بزرگ انجام داد گفت: ایشان اولین پژوهشگر در حوزه سرطان بود. گلستان قطب اول سرطان بخصوص سرطان گوارش است و ایشان چندین هزار آندوسکپی را انجام داد که هنوز در پژوهش های مختلف استفاده می شود.

وی ادامه داد: دومین خدمت بزرگ وی بنیانگذاری دانشکده علوم پزشکی در شهر گرگان است. برای احداث دانشکده پزشکی مشکلات بسیاری وجود داشت که دکتر حیدری برای حل مشکلات بسیار تلاش کرد.

سمنانی خاطرنشان کرد: یک روز قبل از پنجشنبه ای که قرار بود درباره احداث دانشکده علوم پزشکی تصمیم گیری شود به دکتر خبرداده بودند که باید ساختمانی تهیه شود و ایشان برای این که فرصت نسوزد خودش ساختمان را تهیه کرده و شبانه به همراه پسرش مشغول نظافت آن شد.

در پایان این نشست هم حجت الاسلام قاسم لیوانی رئیس مجمع خیرین سلامت استان گلستان، اظهار کرد: متاسفانه یکی از رسم ها این است که وقتی کسی مُرد به او توجه می کنیم و در زمان حیات کمتر توجه داریم اما اگر در زمان حیات انجام شود دو حسن دارد. یک این که فرد می بیند از او تجلیل شده و فایده دوم این است که دیگران یاد می گیرند مانند او راه را ادامه دهند.

امام جمعه موقت گرگان تصریح کرد: من خیلی سال است که دکتر حیدری را می شناسم و به ایشان علاقه دارم. یکی از ویژگی های بارز آقای دکتر بیمار دوستی و روحیه دادن به بیمار است.

حجت السلام لیوانی بیان کرد: اگر آدم به بیمار روحیه دهد بسیار موثر است و آقای دکتر حیدری این ویژگی را از همان ابتدا داشتند.