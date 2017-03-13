به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جغتای در جمع مسئولین این شهرستان، اظهار کرد:از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و در حالی که به پایان عملکرد چهار ساله آن نرسیده ایم، ۷۸۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شد که میزان جذب سرمایه خارجی در مدت ۱۲ سال ظرف سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ در خراسان رضوی ۹۰۴ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در سال جاری ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدی های کوچک و متوسط اختصاص یافت و تا پایان ماه گذشته حدود پنج میلیارد تومان به این واحدها پرداخت و خارج از طرح رونق نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۹۱ واحد صنعتی و کشاورزی دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر در خراسان رضوی ارائه شد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار مسکن مهر برای این استان تعیین شده بود که در دولت قبل به عنوان مبدع طرح تنها ۳۳ هزار واحد آن ساخته و تحویل شد، ادامه داد: تنها در دهه فجر امسال ۵۷ هزار مسکن مهر توسط دولت تدبیر و امید در سطح استان ساخته و تحویل شد.

وی اضافه کرد: طی سه سال گذشته به غیر از ساخت مسکن مهر به زیرساخت ها و روبناهای مجتمع های این طرح پرداخته شد و شبکه آب و فاضلاب آنها در حال تکمیل است و ۲۴ مدرسه در حوزه مسکن مهر ساخته شد. پیش از این تنها سه مدرسه در مجموعه مسکن مهر گلبهار ساخته شد در حالی که با فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۰ مدرسه ساخته شد و علاوه بر آن ایستگاه آتش نشانی وکلانتری نیز بنا و ۲۰۰ میلیارد تومان هم برای روشنایی شهر گلبهار هزینه شد.

رشیدیان با اشاره به اینکه در سال جاری مناطق محروم و روستاها تسهیلات به صورت قرض الحسنه و وام با ۴ درصد سود پیش بینی شد، بیان کرد: خراسان رضوی در این حوزه پیشرو بود و برای ۱۹ طرح اقتصادی۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافت. بر اساس پیشرفت طرح ها ۱۰ میلیارد تومان نیز پرداخت شد و باقیمانده نیز در حال واریز است و ۵۵ طرح هم در حال بررسی است.

وی گفت: در پی تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در سال اقتصاد مقاومتی، در حوزه تولید صنعتی، کشاورزی، دامی و آبزیان پیشرفت مناسبی در سطح شهرستان جغتای و استان مشاهده می شود که نشان می دهد درک درستی از اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است. با همدلی ایجاد شده بین سطوح عالی دستگاه ها در سه سال گذشته تورم به شکل چشمگیری کاهش یافت و از ۳۷.۵ درصد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به ۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال نزول کرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگترین موفقیت دولت تدبیر و امید ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور است که البته به معنای حل مشکل اشتغال نیست، تصریح کرد: در خراسان رضوی باید سالانه ۱۰۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و این در صورتی است که هدفها هر ساله محقق شده و به سال بعد موکول نشده باشد.از تابستان سال گذشته تا پایان تابستان سال جاری نه هزار میلیارد پروژه در حال اجراست که در اثر آن ۱۲۱ هزار فرصت شغلی جدید در خراسان رضوی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: منویات مقام معظم رهبری یک تکلیف برای همه دستگاههاست که برگزاری انتخاباتی شفاف، بدون بهره برداری از امکانات دولتی و عمومی به شکل قانونمند، اخلاقمدار و به دور از تخریب از جمله آنهاست.