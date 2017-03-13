  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در استان کرمانشاه

بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش باران و تگرگ و احتمال آبگرفتگی معابر در استان طی روزهای آتی خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: هوای استان امروز بویژه در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود، در بعضی ساعات همراه با وزش باد، بارندگی و رعدوبرق خواهد بود.

وی افزود: بارش که طی ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب بوی‌ژه در نیمه شرقی و شمالی استان نمود بیشتری داشته ممکن است در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار تگرگ و آبگرفتگی معابر نیز همراه شود.

 مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از بامداد فردا، کاهش ابر و کاهش نسبی دمای شبانه شرایط را برای تشکیل مه صبحگاهی به خصوص در مناطق مرطوب و حواشی رودخانه ها، کم و بیش فراهم می کند.

وی تصریح کرد: از اواسط وقت فردا و طی روز چهارشنبه، پدیده قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت.

خسروی ادامه داد: در ۲ روز پایانی هفته، با نفوذ موج ناپایدار دیگری، مجدداً شرایط برای وقوع بارندگی در سطح استان بویژه در روز پنجشنبه فراهم می شود.

کد مطلب 3931498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها