بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: هوای استان امروز بویژه در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود، در بعضی ساعات همراه با وزش باد، بارندگی و رعدوبرق خواهد بود.

وی افزود: بارش که طی ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب بوی‌ژه در نیمه شرقی و شمالی استان نمود بیشتری داشته ممکن است در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار تگرگ و آبگرفتگی معابر نیز همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از بامداد فردا، کاهش ابر و کاهش نسبی دمای شبانه شرایط را برای تشکیل مه صبحگاهی به خصوص در مناطق مرطوب و حواشی رودخانه ها، کم و بیش فراهم می کند.

وی تصریح کرد: از اواسط وقت فردا و طی روز چهارشنبه، پدیده قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت.

خسروی ادامه داد: در ۲ روز پایانی هفته، با نفوذ موج ناپایدار دیگری، مجدداً شرایط برای وقوع بارندگی در سطح استان بویژه در روز پنجشنبه فراهم می شود.