آمادگی ۱۵۰ پایگاه ارائه خدمات امدادی، درمانی و پزشکی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه فعالیت دبیرخانه این ستاد از روز ۹ بهمن سال جاری آغاز با حضور معاونان بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد گفت: بیشترین فعالیت پایگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طول نوروز ۹۶ که با همکاری بیمارستان ها، مراکز درمانی، هلال احمر، اورژانس و شبکه های بهداشت انجام می گیرد درمانی و امدادی است.

وی با اعلام اینکه ۱۳۲ پایگاه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طول نوروز ۹۶ به خدمات رسانی گردشگران نوروزی مشغول اند افزود: ۸۰درصد این پایگاه ها جاده ای هستند که ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس در آماده باش کامل به سر می برند.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از راه اندازی ۳ پایگاه هوایی اورژانس برای نوروز ۹۶ در فارس خبر داد و افزود: پی گیر راه اندازی یک پایگاه هوایی اورژانس در شهر آباده فارس هستیم.

درویشی با اعلام اینکه ۱۲ ایستگاه و کمپ نوروزی در محورهای پرتردد فارس از سوی دانشگاه علوم پزشکی مستقر شده، ادامه داد: تمامی ۴ ورودی شهر شیراز هم به ۴ کمپ نوروزی مجهز شده که خدمات فوریتی از جمله درمانی، پزشکی و امدادی به مسافران نوروزی ارایه می کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهمترین پایگاه های امدادی و درمانی این ستاد را در پاسارگاد و تخت جمشید عنوان کرد و گفت: ۱۰۰۰ نفر از کارکنان اورژانس فارس در سراسر نوروز۹۶ در آماده باش کامل به سر می برند.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اینکه پایگاه های اورژانس تعطیل نمی شوند بلکه افزایش می یابند، افزود: در نوروز ۹۶ کمپ های اورژانس فارس به این پایگاه ها افزوده می شوند.

وی در ادامه به مقایسه خدمات نوروز ۹۵ و ۹۴ پرداخت و گفت: در نوروز امسال ۱۹هزار و ۸۰۰ ماموریت انجام گرفت که نسبت به نوروز گذشته ۲۲درصد افزایش داشت. این درحالیست که بیش از ۲هزار و ۴۰۰ مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی بود که ۱۳۰۰ مورد آن درون شهری و ۱۱۰۰ مورد برون شهری است در حالیکه بیش از ۳هزار مصدوم ترافیکی را شاهد بودیم.

درویشی یکی از عوامل شایع در حوادث نوروزی را گازگرفتگی مسافران اعلام کرد و با بیان اینکه بیشترین صدمات مسافران نوروزی پیرامون بی احتیاطی روی می دهد، ادامه داد: نوروز گذشته ۱۵۳ نفر مصدوم گازگرفتگی داشتیم که در مقایسه با سال پیشتر آن ۱۴درصد کاهش داشت که به نظر می رسد در موضوع فرهنگ سازی موفق بودیم. البته در ۱۱ ماه اخیر در این ارتباط نسبت به سال ۹۵ ماموریت های اورژانس در موضوع حوادث گازگرفتگی شاهد افزایش بودیم که متاسفانه ۷۱۱ نفر مصدوم و ۱۲ نفر فوتی در پی داشته است.

وی در عین حال از وارد چرخه عملیاتی شدن ۳۸ دستگاه آمبولانس جدید به بخش فوریت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز اشاره کرد و افزود: حوادث جاده ای سال گذشته حکایت از این دارد که سال گذشته در محور شیراز-اصفهان، شیراز-کازرون و شیراز-بندرعباس به ترتیب بیشترین حوادث جاده ای روی داده است.

وی در پایان تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز قصد دارد ۲ پایگاه در محور فیروزآباد به بوشهر راه اندازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره تلفن شبانه روزی ۱۸۱۹ پاسخگوی مباحث درمانی و شماره ۱۹۰ پاسخگوی مسایل بهداشتی و دارویی، مشکلات بهداشت محیط یا کمبودهای دارویی و ابتلا به مسمومیت های دارویی مسافران در طول نوروز ۹۶ هستند.