به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در جشنواره سراسری دو سالانه تجلیل از برترینهای حوزه تربیت و آموزش ناجا با تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این همایش سراسری به ویژه معاونت آموزش و تربیت ناجا اظهار کرد: توجه بر مقوله آموزش به عنوان یکی از اولویتهای نیروی انتظامی در سال ۹۴ تعیین شد که این اولویت در سال جاری و سال آتی نیز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به راه اندازی و فعالیت قرارگاه جهادی تربیت و آموزش افزود: انصافاً با فعالیت این قرارگاه، اقدام جهادی توأم با عمل و اعتقاد در حوزه تربیت و آموزش محقق شد.
فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه "پیگیری" اصل مهم و پیش رونده در تحقق امور است، خاطر نشان کرد: با وجود گذشت دو سال از فعالیت و راه اندازی قرارگاه جهادی تربیت و آموزش، معتقدیم که "آموزش" باید به عنوان اولویت همیشگی دنبال شود. چرا که توجه به آموزش به موفقیت در مأموریتها منتج میشود.
سردار اشتری بیان کرد: از همه فرماندهان، روسای پلیسهای تخصصی، کارکنان و به ویژه معاونت آموزش تربیت ناجا، بازرسی کل ناجا و خصوصاً جانشین فرمانده ناجا سردار مؤمنی، به جهت اهتمام در توجه به امر آموزش تقدیر میکنم. انصافاً سردار مؤمنی در پیگیری و تحقق توجه به مقوله آموزش نقش محوری داشتند.
این مقام انتظامی ادامه داد: نیروی انتظامی از نظر تعدد ردهها، تنوع و گستردگی مأموریتها با سایر سازمانها متفاوت است و مأموریت خطیر استقرار نظم و امنیت با گستردگی جغرافیایی و مأموریتی برعهده ناجا است و این بیانگر مأموریت خطیر ناجا میباشد.
وی اضافه کرد: معتقدیم با وجود مأموریت و وظیفه حساس و خطیر نیروی انتظامی، پلیس باید حرفهای باشد و دستیابی به «پلیس حرفهای»؛ نیازمند آموزش کاربردی و مستمر است.
این مقام عالی انتظامی با تأکید بر اینکه توجه بر آموزش در نیروی انتظامی توقف ناپذیراست، افزود: آموزش باید در جهت نیازمندیهای سازمان و در ابعاد مختلف دنبال شود.
وی عنوان کرد: نیروی انسانی بالاترین سرمایه ناجا است و کاهش خسارات و تلفات علیرغم افزایش مأموریتها مهمترین دستاورد توجه بر مقوله آموزش است.
فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: سرمایهگذاری در آموزش به ارتقاء نظم و امنیت در جامعه و کاهش خسارات منتج میشود. در واقع هزینه بر محور آموزش "سرمایه گذاری " است.
عالیترین مقام انتظامی کشور خاطر نشان کرد: همواره بر به کارگیری بهترین تجهیزات، کتب آموزشی، اساتید و … در فرایند آموزش تأکید داشتهایم، چرا که باید از همه امکانات و ظرفیت موجود در راستای توجه به آموزش و ارتقاء مهارتها بهره برد.
وی با تأکید بر اینکه فرماندهان و کارکنان باید همواره بر توجه به آموزش اهتمام و اراده ویژهای داشته باشند، افزود: یکی دیگر از دستاوردهای مطلوب "آموزش محوری"؛ افزایش اعتماد مردم به ناجا است چرا که در فرایند توجه به آموزش "تعالی رفتار فردی و سازمانی" و "اخلاق مداری" مورد توجه قرار گرفت.
وی یادآور شد: بر اساس ارزیابی و نظرسنجی یکی از سازمانهای رسمی میزان اعتماد و رضایت مندی مردم از ناجا رشد ۴ درصدی داشته و در یک سطحبندی نیروی انتظامی حائز جایگاه چهارم از میان ۳۰ دستگاه شده است.
سردار اشتری تأکید کرد: ارتقاء محبوبیت نیروی انتظامی در بین مردم یک سرمایه عظیم است و باید قدردان این سرمایه باشیم و این ثروت و سرمایه را ارتقاء و تداوم بخشیم.
وی با اشاره به اظهار رضایت مقام معظم رهبری از ناجا عنوان کرد: تلاش میکنیم خدمتگزاران شایسته و صادقی برای مردم باشیم. چرا که خدمت به مردم را توفیق و سعادت میدانیم و تمام تلاشمان این است که سرباز خوبی برای امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باشیم.
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