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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کاهش دید افقی مانع فرود پرواز تهران در فرودگاه خرم‌آباد شد

کاهش دید افقی مانع فرود پرواز تهران در فرودگاه خرم‌آباد شد

خرم آباد - مدیر فرودگاه خرم آباد گفت: کاهش دید افقی و پایین بودن ارتفاع ابرها موجب شد که پرواز تهران - خرم آباد نتواند فرود آید و به تهران بازگشت.

غلامرضا بنی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: پرواز  صبح امروز دوشنبه تهران - خرم آباد به دلیل کاهش دید افقی و همچنین پایین بودن ارتفاع ابرها نتوانست در فرودگاه خرم آباد فرود آید و به مقصد تهران بازگشت.

وی با اشاره به وجود گرد و غبار در آسمان لرستان بیان داشت: این امر موجب شد که پرواز روز گذشته تهران - خرم آباد نیز لغو شود.

مدیر فرودگاه خرم آباد با اشاره به برقراری پروازهای تهران - خرم آباد و بالعکس در فرودگاه خرم آباد در روزهای مختلف هفته بیان داشت: همچنین در حال حاضر پروازهای خرم آباد - مشهد و بالعکس نیز در این فرودگاه برقرار است.

کد مطلب 3931505

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