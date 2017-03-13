غلامرضا بنی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: پرواز صبح امروز دوشنبه تهران - خرم آباد به دلیل کاهش دید افقی و همچنین پایین بودن ارتفاع ابرها نتوانست در فرودگاه خرم آباد فرود آید و به مقصد تهران بازگشت.

وی با اشاره به وجود گرد و غبار در آسمان لرستان بیان داشت: این امر موجب شد که پرواز روز گذشته تهران - خرم آباد نیز لغو شود.

مدیر فرودگاه خرم آباد با اشاره به برقراری پروازهای تهران - خرم آباد و بالعکس در فرودگاه خرم آباد در روزهای مختلف هفته بیان داشت: همچنین در حال حاضر پروازهای خرم آباد - مشهد و بالعکس نیز در این فرودگاه برقرار است.