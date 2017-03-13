افزایش ۸.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزایش هشت و نیم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۰.۸۲ در سال ۹۱ به ۳۹.۳ در سال ۹۵ و کاهش نرخ بیکاری از ۱۱.۴ درصدی در بهار سال ۹۱ به ۱۰.۹ درصد تابستان ۹۵، ایجاد دو کاریابی بین المللی جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشور، ایجاد چهار شرکت مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کوچک و متوسط در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بهره مندی بیش از شش هزار کارفرمای بنگاههای اقتصادی از تخفیفات بیمه ای سهم کارفرما و اشتغال ۱۲ هزار و ۷۸۶ نفر از این طریق، اشتغال بیش از ۱۴ هزار نفر از طریق کاریابی های استان و ارایه تسهیلات کم بهره برای مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد را از مهم ترین اقدامات و برنامه های حوزه کارآفرینی و اشتغال استان از سال ۹۲ تاکنون ذکر کرد.

وی بیان داشت: در حوزه روابط کار که مهم ترین بخش این اداره کل است، کاهش ۲۵ درصدص شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق مشاوره تلفنی و حضوری با کارفرمایان طرف شکایت و حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما توسط واحد مشاوره بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع حل اختلاف که موجب کاهش مدت زمان رسیدگی و افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان شده است، را شاهد هستیم.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان اظهارداشت: از سال ۹۲ تاکنون ۷ هزار و ۷۴۴ دادخواست در هیات تشخیص وصول شده که از این میزان دادخواست، ۱۲۲.۲۵ درصد آرا در هیات تشخیص به صورت سازشی حل و فصل شده و همچنین در این مدت بیش از ۲ هزار دادخواست تجدیدنظرخواهی در هیات حل اختلاف بررسی شده که از این تعداد، بیش از ۴۹ درصد به صورت سازشی در هیات حل اختلاف انجام شده است.

وی عنوان کرد: کمیسیون فرعی کارگری در جهت احقاق حقوق و مطالبات معوق کارگران شاغل در دستگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی تحت پوشش پیمانکاران بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع حل اختلاف و اتلاف وقت کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دستمزد و مطالبات کارگران پیمانکار توسط دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و خصوصی پرداخت شده است و طی مدت ۳ سال از تشکیل این کمیسون، شاهد کمترین اعتصابات و تنشهای کارگری در استان بودیم.

به گفته سلیمی، تثبیت اشتغال هزار و ۱۱۱ کارگر در سال ۹۴ و یکهزار و ۲۵۷ نفر در سال ۹۵ از طریق شناسایی و معرفی واحدهای مشکل دار به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال ۶۲۱ نفر در سال ۹۴ و ۳۰۶ نفر کارگر در سال ۹۵ از طریق حمایت و معرفی واحدهای مشکل دار به کار کارگروه از جمله برنامه هایی بود که در جهت حفظ و ایجاد اشتغال توسط این کارگروه انجام شد.

به گفته سلیمی از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۷ هزار بازرسی بمنظور صیانت از نیروی کار و اجرای قوانین و مقررات ایمنی از کارگاههای استان صورت گرفته که این امر منجر به کاهش حوادث کارگاهی شده است.

وی در ادامه به اقدامات و برنامه های حوزه تعاون از سال ۹۲ تا ۹۴ اشاره و اضافه کرد: در این مدت تشکیل ۴۵۳ تعاونی با عضویت ۹ هزار و ۵۰۷ نفر و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار و ۶۶۶ نفر، تحویل ۱۴ هزار و ۲۶۸ واحد مسکونی، ۸۸۲۷۳ هزار دلار صادارت و واگذاری امور تعاون به اتاق تعاون در مرکز استان توسط این بخش انجام شده و اتمام و تعیین و تکلیف پروژه های مسکن مهر، تشکیل و راه اندازی تعاونی های توسعه و عمران در شهرستانهای استان و تعاونی های توسعه عمران روستایی از برنامه های در دست اقدام این حوزه است.

سلیمی در پایان اجرای طرح حمایت غذایی برای ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مشمولین دستگاههای حمایتی، اعزام تیم های ورزشی کارگران به مسابقات کشوری، ساماندهی و تهیه بانک اطلاعاتی کم سوادان و بیسوادان جامعه کارگری، بهره مندی کارگران از امکانات و تسهیلات رفاهی، اجرای طرح شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید استان و تاسیس و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری را از اقدامات حوزه مدیریت اجتماعی این اداره کل ذکر کرد.