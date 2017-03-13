به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار اسکندر مومنی در جشنواره سراسری دو سالانه تجلیل از برترین های حوزه تربیت و آموزش ناجا با تبریک ایام پیش رو به ویژه میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه الزهرا (س) اظهار کرد: با تدبیر فرمانده نیروی انتظامی آموزش به عنوان یکی از اولویت‌های مهم ناجا معرفی و ابلاغ شد.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه آموزش گام محکم برداشته شد و ان شاءالله این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

جانشین فرمانده ناجا بیان کرد: توجه بر مقوله آموزش دستاوردهای مطلوبی برای نیروی انتظامی داشته است که کاهش خسارات علیرغم افزایش مأموریت ها یکی از این دستاوردها می‌باشد.

سردار مومنی خاطر نشان کرد: ارتقاء مهارت های علمی و عملی محور مرکز فعالیت های آموزشی در این دوره بوده و خوشبختانه توجه به این مقوله اثرگذار بوده است.

وی گفت: آموزش باید مداوم و مستمر باشد تا به نتایج ایده‌آل برسیم.