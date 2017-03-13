  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

سردار مؤمنی تشریح کرد:

گام محکم ناجا در توجه به آموزش/ کاهش خسارت و افزایش مأموریت‌ها

گام محکم ناجا در توجه به آموزش/ کاهش خسارت و افزایش مأموریت‌ها

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در حوزه آموزش گام اول محکم برداشته شده و باید این مسیر و رویکرد را با قدرت ادامه دهیم، گفت: آموزش مستمر نتیجه‌بخش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار اسکندر مومنی در جشنواره سراسری دو سالانه تجلیل از برترین های حوزه تربیت و آموزش ناجا با تبریک ایام پیش رو به ویژه میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه الزهرا (س) اظهار کرد: با تدبیر فرمانده نیروی انتظامی آموزش به عنوان یکی از اولویت‌های مهم ناجا معرفی و ابلاغ شد.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه آموزش گام محکم برداشته شد و ان شاءالله این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

جانشین فرمانده ناجا بیان کرد: توجه بر مقوله آموزش دستاوردهای مطلوبی برای نیروی انتظامی داشته است که کاهش خسارات علیرغم افزایش مأموریت ها یکی از این دستاوردها می‌باشد.

سردار مومنی خاطر نشان کرد: ارتقاء مهارت های علمی و عملی محور مرکز فعالیت های آموزشی در این دوره بوده  و خوشبختانه توجه به این مقوله اثرگذار بوده است.

وی گفت: آموزش باید مداوم و مستمر باشد تا به نتایج ایده‌آل برسیم.

کد مطلب 3931507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها