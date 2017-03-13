برگزاری طرح آرامش بهاری در ۳۹ بقعه متبرکه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور هاشمی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در استان خراسان جنوبی ۹۸ بقعه متبرکه داریم که تمامی بقاع برای ایام عید اماده سازی شده است.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری امسال در ۳۹ بقعه متبرکه شاخص استان برگزار می شود، ادامه داد: مراسم تحویل سال نو به صورت کامل در این بقاع برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: برنامه ریزی شده که در راستای اجرای این طرح دعای آل یاسین ،دعای لحظه سال تحویل در یک فضای معنوی همراه با نشاط برای مردم و زائران فراهم می کنیم.

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه در ۳۲ بقعه از سخنرانان ویژه دعوت شده است، گفت: از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین سخنرانان ویژه برنامه های ویژه ای را در بقاع اجرار می کنند.

وی به برپایی ۲۸ ایستگاه صلواتی در بقاع متبرکه اشاره کرد و بیان داشت: ۳۴ خیمه معرفت نیز در بقاع شاخص برپا می شود که ۲۳ روحانی بومی استان هم در این طرح فعال خواهند بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه در شش بقعه روحانی مستقر حضور خواهند داشت، گفت: در راستای برگزاری طرح آرامش بهاری مسابقات فرهنگی به صورت روزانه برگزار می شود.

حجت الاسلام هاشمی تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا دوسال آینده در ۹۸ بقعه زمینه را طوری فراهم کنیم که طرح آرامش در تمامی آنها برگزار شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه آرامش بهاری و سلسله مباحث در ۳۸ بقعه برگزار می شود، بیان کرد: غرفه عفاف و حجاب را خواهیم داشت که استان خراسان جنوبی در این زمینه جزو استانها برتر است.

به گفته وی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی نیز در ۳۴ بقعه برپا خواهد شد.

وی از برگزاری ۱۵عنوان برنامه در قالب طرح آرامش بهاری اشاره کرد و افزود: دفتر پاسخگویی به سوالات شرعی در ۳۷ بقعه راه اندازی می شود.