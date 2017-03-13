حسن فخرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه سلامت نوروزی بازرسین بهداشت محیط با هدف تامین سلامت مصرف کنندگان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی در اسفندماه تشدید شد.

وی اضافه کرد: در راستای نظارت و ارتقاء سلامت شهروندان و مسافرین نوروزی، ایمنی آب و مواد غذایی و کنترل بیماری‌های منتقله از آب و غذا در بخش تولید و عرضه، سلامت غذا، دفع صحیح پسماندها و پساب، پایش کمپ‌ها و اسکان مسافرین، برنامه بسیج سلامت نوروزی در قالب بازرسی های مستمر در ساعات اداری و غیراداری در روزهای تعطیل تشدید می‌شود.

تعطیلی ۸ مرکز متخلف

فخرایی افزود: طی این فعالیت ها در اسفند ماه ، تعداد هزار و ۷۷۴ نمونه بازرسی از مراکز عرضه موادغذایی وصنوف حساس انجام شد همچنین ۸۳۶ مورد بازدید از اماکن عمومی به صورت روزانه در دستور کار قرار گرفت.

وی در رابطه با جمع‌آوری اجناس تاریخ مصرف گذشته عنوان کرد: بازرسان بهداشت محیط ۴۱ بار در شهرستان از سامانه آب‌رسانی بازدید، مقدار ۹۷۸ کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد را با اجرای طرح ضربت جمع آوری و معدوم کردند که تعداد ۸ مورد مرکز و اماکن متخلف پلمپ شده است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اظهار داشت: در این راستا به لحاظ کنترل و پایش آب آشامیدنی ، تعداد هزار و ۸۰۸ مورد کلرسنجی انجام که متصدیان متخلف به مراجع قضایی ۲۰۶ مورد بوده است.

جلوگیری از عرضه قلیان

این مقام مسئول تاکید کرد: بازرسان بهداشت محیط به لحاظ کنترل اماکن و جلوگیری از عرضه مواد دخانی (قلیان میوه ای) تعداد ۴۲ مورد بازرسی انجام داده‌ایم و تعداد ۳ مورد سفره‌خانه متخلف که اقدام به عرضه قلیان کرده بودند تعطیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور حفظ سلامت شهروندان و حساسیت موضوع، همه هتل‌ها، کمپ‌ها، ستادهای اسکان، پارک‌ها، مساجد و مدارس بازرسی و مطابق چک لیست آیتم‌های بهداشتی پایش شده است.

فخرایی یادآور شد : مسافران و شهروندان عزیز می توانند نظرات و شکایات خود را با شماره ۱۹۰ سامانه کشوری در میان بگذارند.

سلامتی ارمغان سفری ایمن در ایام نوروز

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر افزود: در ایام نوروز توجه به اصول بهداشت محیط ، سلامت آب آشامیدنی و غذایی با هدف ارتقاء امنیت و سلامت جامعه نیز ملزوماتی در راستای تامین آرامش و آسایش شهروندان و مسافرین است.

فخرایی اظهار داشت: در طول سفر از غذاهای مناسب و ساده مانند کتلت، نان، پنیر، سبزی و... استفاده کنید و از خوردن غذا در اماکن غیربهداشتی جداً خودداری و نیز از آشامیدن آب‌های مشکوک در پارک‌ها، باغ‌ها و فضای سبز جداً اجتناب کرده و آب شرب لوله کشی تصفیه شده و ضدعفونی استفاده کنید.

این مقام مسئول افزود: به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های انگلی و عفونت‌های روده‌ای بایستی کاهو، سبزی‌ها و میوه‌جات را قبل از مصرف شسته و ضدعفونی کنید.

وی تاکید کرد: ترجیحاً از مصرف فست‌فودها خودداری و مصرف شیرینی‌جات را محدود کرده و برای کاهش مسمومیت از دوغ و ماست پاستوریزه استفاده کنید و همچنین از مصرف کنسروهای زنگ زده، فرو رفته، بومبه شده و تاریخ مصرف گذشته خودداری شود.

فخرایی اضافه کرد: رعایت نظافت کامل و استفاده از روپوش کار، کلاه و دستکش برای فروشندگان موادغذایی از دلایل پایبندی متصدیان بر امور بهداشتی است.

وی بیان داشت: توصیه می‌شود از مصرف غذاهای غیربهداشتی در رستوران‌های بین راهی و فروشندگان دوره گرد جدا خودداری شود. رعایت موارد ایمنی شنا در دریا و شناگاه های ساحلی ومراقبت از خردسالان الزامی است.